A Plimor é uma transportadora que atua no setor de transporte e logística há quase 50 anos. A empresa oferece os seus serviços em quatro estados do país, que são o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Nesses territórios a empresa é responsável pelo envio de dezenas de remessas todos os dias. Acompanhe os próximos tópicos deste post para entender melhor como o Plimor Rastreamento funciona.

Plimor Rastreamento

Para garantir maior segurança as remessas que são feitas pelos seus clientes, a Plimor possui o serviço de rastreamento super eficiente. Usando esse recurso, o interessado consegue ter informações relacionadas a localização de sua encomenda em tempo real.

Graças ao Plimor Rastreamento os clientes da companhia conseguem relatar com rapidez problemas que podem surgir durante a jornada de envio da encomenda. Dessa forma, o cliente consegue reportar com maior rapidez alguma anomalia notada durante o envio da remessa.

Como Funciona o Plimor Rastreio

O Pilmor Rastreio funciona de forma bem simples, uma vez que a localização da encomenda pode ser descoberta diretamente no site oficial da empresa. Tudo o que o interessado precisa é ter um computador ou smartphone capaz de conectar-se a internet e seguir as etapas apresentadas logo abaixo:

Entre no site oficial da plataforma pro este link – https://www.plimor.com.br/ ;

Com página já carregada, siga clicando na opção que diz <<Calcule Frete>> ;

Agora basta rolar até o fim da página e inserir o código de rastreamento no campo “Rastreia a sua encomenda aqui”;

Com todos os dados digitados, siga clicando na opção <<rastrear>> que em seguida já poderás conferir todas as informações da sua encomenda.

Note que para ter sucesso no processo acima é obrigatório ter em mãos o código de rastreio, por isso, se você ainda não tem essa informação precisa solicitar por e-mail. Clique na opção “enviar rastreio por e-mail” para receber a localização do pacote na sua caixa de entrada.

Plimor Rastrear Código

Todo o tipo de encomenda remetida por meio do Plimor possui um código de rastreio associado. Por meio dessa informação a companhia consegue rastrear o pedido e informar os dados de localização ao destinatário ou remetente.

Geralmente o código de rastreio é enviado por esse meio assim que o pagamento é feito e a compra é confirmada. O rastreamento é feito segundo o passo a passo que exibidos no tópico anterior, ou ainda através do e-mail como também instruímos no tópico anterior.

Plimor Telefone

A Plimor possui um telefone em cada uma das suas filias, por isso, dependendo da sua localização será preciso usar um contato diferente. Para ter acesso ao número de telefone da filial de seu estado siga as etapas abaixo:

Acesse este endereço web – https://www.plimor.com.br/telefones ;

Continue informando seu CEP e cidade de residência

Para concluir basta clicar em <<Buscar>> , que logo em seguida os contatos serão exibidos na tela.

Sobre a Plimor

Fundada em Farroupilha (RS), a Plimor é uma empresa que atende pequenas, médias e grandes empresas em mais de mil municípios brasileiros. A transportadora também opera no mercado interacional, com operações ativas na argentina.