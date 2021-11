Neste texto abordaremos mais detalhes sobre o portal do aluno Kroton, que é um sistema utilizado pela Universidade Anhanguera. Esse mesmo é importante, caso queira verificar alguma questão específica sobre suas pendências acadêmica, financeira, assim como diversos outros assuntos que podem ser acessados por este meio.

Desta forma, se estiver procurando o passo a passo aqui abordaremos como acessar o portal do aluno Kroton. Logo, conseguirá entrar na plataforma e acessar os seus dados, tornando-se uma excelente opção para verificar pendências sem ter que ir até a faculdade para fazer isso.

Finalmente, se estiveres perguntando-se, como renovar livros pelo portal do aluno Kroton, iremos detalhar uma passo a passo para você que está perdido nesta questão, não se preocupe. Além de outras questões que serão abordadas ao longo do texto.

Portal do Aluno Kroton

Quando estamos falando sobre o portal do aluno Kroton estamos abordando sobre uma plataforma a partir da qual é possível acessar informações referentes a pendências financeiras, questões de documentos, secretaria, suas notas e outras questões.

Logo, como aluno é fundamental que entre no portal do aluno Kroton sempre que for necessário. A partir deste meio conseguirá obter respostas a questões simples que não precisam necessariamente de um deslocamento até a faculdade ou à Secretaria.

Desta forma, se você for um dos alunos de alguma instituição, incluindo a Anhanguera é possível que queira saber mais sobre como funciona o portal do aluno. Logo, no item abaixo detalharemos mais sobre esta questão.

Como Acessar o Portal do Aluno Kroton

Se estiver se perguntando como acessar o portal do aluno Kroton é importante que verifique os passos abaixo. Desta forma, conseguirá acessar à plataforma:

Em primeiro lugar é necessário que vá até a página do Login.

Aqui encontrará um quadro onde conseguirá preencher seu CPF ou RA assim como sua senha;

Se for o seu primeiro acesso não precisa se preocupar apenas escolher esta alternativa e ir segundo o passo a passo;

Após terminar o preenchimento de informações conseguirá acessar a plataforma.

Como Renovar Livro pelo Portal

Finalmente, se estiver se perguntando como renovar livro pelo Portal do Aluno é muito similar ao processo que mencionamos anteriormente. Logo, é importante que acompanhe o passo a passo que explicaremos a continuação:

Antes de mais nada precisará fazer o login conforme indicado no item anterior;

Logo, procure o botão chamado “Renovação online”;

A continuação será solicitado que ingresse o seu número de matrícula ou CPF, assim como a senha que costuma utilizar na plataforma;

Após isso, clique em “Acessar”;

Logo, verá que há uma alternativa indicando “Empréstimo”;

Em seguida vá até “Renovação”;

E finalmente, selecione o item que deseja renovar e clique em “Renovação”, preenchendo todas as informações solicitadas.

Assim, agora que sabe muitas das funcionalidades do portal, resta você se aventurar e testar as questões que precisam ser desenvolvidas.

