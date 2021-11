A Unopar teve sua criação a partir de um grupo de empresários no ano de 1972, tendo como principais responsáveis os empresários Marco Antonio Laffranchi e Elizabeth Laffranchi. Em 1997 a instituição foi oficialmente credenciada como Universidade. Veja abaixo como entrar no Portal do Aluno Unopar.

A instituição possui um Portal do Aluno para melhor atender a todos os alunos da Universidade, proporcionando aos mesmo mais facilidade de acesso a informações e auxílio de forma remota. Por meio do Portal é possível conversar com outros alunos pelos chats e grupos, além de poder tirar dúvidas diretamente com os professores.

Como Entrar no Portal do Aluno Unopar

Se você possui dúvidas de como acessar o Portal do Aluno Unopar, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro realize o acesso ao seguinte site: https://www.unopar.com.br/;

Localizado no lado direito na parte de cima da janela, clique em Login;

Logo após, escolha pela opção Aluno;

Você será redirecionado a um outro portal;

Nesse novo portal, você deverá informar o número do seu CPF ou então seu RA;

Por fim, basta inserir sua senha;

Pronto! Agora você já terá acesso ao portal e as informações presentes nele, como comunicados, suas notas, presença, matérias, aba para poder emitir seu boleto entre outras.

✅ Veja Também: Como Acessar o Portal do Aluno UMC, e o Portal do Aluno UFT.

Portal Unopar Colaborar

O Portal Unopar Colaborar é um espaço online feito para alunos que assistem aulas de forma remota, por EAD. Nesse portal os alunos contam com uma excelente estrutura, tendo acesso a uma biblioteca virtual, suporte dos professores, e tudo que for necessário para uma melhor aprendizagem do curso.

Este portal é provido de ferramentas que auxiliam e facilitam o aprendizado dos alunos de EAD. O Portal apresenta chats para interação entre os alunos, fóruns, grupos e ainda proporciona a possibilidade dos alunos tirarem suas dúvidas com os professores, mesmo que de forma remota.

Se você ainda não sabe como acessar o Portal Unopar Colaborar, basta seguir os seguintes passos que serão demonstrados logo abaixo:

Realize o aceso ao portal da Unopar no link: https://www.unopar.com.br/;

Clique em Login, localizado no canto direito, na parte de cima da tela;

Depois escolha pela opção Aluno EAD;

Logo depois você será direcionado a um novo portal;

Ao acessar o novo portal, informe seu usuário juntamente com a senha.

✅ Leia Também:

Como Emitir boleto pelo Portal

Caso você ainda não saiba como emitir boletos por meio do Portal, basta seguir o seguinte passo a passo que será mostrado logo abaixo:

Faça o acesso ao Portal do Aluno informando seu login juntamente com sua senha;

Procure pelo ícone Assuntos Financeiros;

Depois basta você clicar em Gerar Boletos.

Pronto! Você terá disponível todos os boletos já emitidos em seu nome, os que já foram pagos e também os pendentes. Você poderá visualizar os boletos em seu celular ou computador, ou então se preferir você poderá imprimí-los.

Caso fique com alguma dúvida utilize o número de telefone da UNOPAR para entrar em contato com a instituição

Os boletos sempre tem o dia 5 de todos os meses como a data de vencimento, os mesmo já se apresentam disponíveis para pagamento a partir da última semana do mês anterior ao pagamento.