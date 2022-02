A formação dos jovens brasileiros tem sido uma prioridade nos planos definidos por todos os governos que tomam o poder. Nesse ano não poderia ser diferente, sendo que o programa foca especificamente em jovens que sabem ler e escrever, no entanto, ainda não completaram o seu ensino fundamental ou médio. Logo abaixo vamos falar do ProJovem Urbano 2022.

Não deixe de conferir os próximos tópicos deste post para entender melhor o que é o Pro Jove Urbano e como ele funciona.

O Que é?

O ProJovem é um programa criado em 2005 para possibilitar a volta de jovens que por algum motivo não tiveram a chance de completar o ensino fundamental e médio. Através deste programa milhares de brasileiros têm a oportunidade de garantir a educação básica necessária para o crescimento na vida profissional.

Com essa oportunidade única e acessível a todas as classes sociais, os jovens já não tem nenhuma desculpa para não garantir uma qualificação de qualidade, independentemente da sua localização.

Como Funciona o ProJovem Urbano 2022?

O programa está disponível para jovens com idade entre 15 e 29 anos, e o mesmo é conduzido num total de 350 horas ou aulas. Os interessados podem escolher entre a qualificação social e qualificação profissional.

O plano da qualificação social inclui os seguintes tópicos:

Higiene pessoal

Cidadania

Direitos trabalhistas

Prevenção aos acidentes de trabalho

Ética

Promoção da qualidade de vida e

Incentivo para promoção da escolaridade dentro de 100 horas.

O plano da qualificação profissional inclui os seguintes tópicos:

Aulas teóricas e prática com uma carga horária de 250 horas ou aulas

Veja que o programa também possui diferentes modalidades de estudo, sendo que no ProJovem Campo os alunos têm o direito de receber um subsídio no valor de R $1.200,00 entregue em 12 parcelas. Outras modalidades do programa são o ProJovem Urbano e o ProJovem Trabalhador.

Inscrição Projovem Urbano 2022

As inscrições no ProJovem 2022 estão abertas para todos os jovens que têm um rendimento familiar de até um salário mínimo. Aproveite para conferir o valor do salário mínimo 2022, e saber se você se encaixa nos requisitos.

Para apresentar a sua candidatura, o cidadão precisa acessar o site oficial do programa e efetuar o cadastro no Governo Federal. No entanto, o interessado também pode ir diretamente à secretaria da escola que oferece o programa.

Para fazer a sua inscrição pela internet siga as etapas que montamos, logo abaixo:

Entre no portal do site ProJovem São Paulo usando este link – https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/inscricoes-abertas-para-o-projovem-urbano/

Leia atentamente as informações apresentadas acerca do programa e clique no link exibido para preencher o formulário da inscrição.

Note que depois de terminar a inscrição online será preciso depois fazer a matrícula na escola selecionada. Nessa etapa você deve ter em mãos o comprovante de residência, RG, CPF, duas fotos 3×4 e histórico escolar.

Vagas Projovem Urbano 2022

Anualmente o Projovem Urbano dispõe de diversas vagas, no entanto, nem todos os candidatos conseguem garantir uma delas. Todo o processo de seleção dos alunos é feito através de um sorteio.