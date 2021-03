A Tele Sena realiza promoções com base nas datas comemorativas, além de promoções entre essas datas, como é o caso da Promoção Cadastro Premiado Tele Sena 2021.

Popularmente conhecida como Promoção do Cadastro Premiado Tele Sena 2021, a Promoção Cada Cadastro Importa sorteia diversos prêmios para os participantes que cadastrarem sua Tele Sena no site, sendo que esses sorteios são semanais e mensais, com prêmios diferentes em cada sorteio.

Promoção no Cadastro Premiado da Tele Sena 2021- Como funciona

Quem assiste a algum dos programas do canal SBT, com certeza já ouviu falar na Tele Sena. Sendo um dos títulos de capitalização mais antigos ainda em uso, hoje a Tele Sena é um dos maiores sorteios do Brasil, com participantes de todos os cantos do país. Uma das explicações para tanto sucesso da Tele Sena são as promoções realizadas por ela.

Dezenas de pessoas já foram contempladas com esses sorteios, de todas as regiões do Brasil. Um dos maiores motivos para ter tanta gente se cadastrando são os prêmios oferecidos pela promoção.

Prêmios da Promoção Cadastro Premiado Tele Sena 2021

Com essa promoção, o participante pode concorrer aos seguintes prêmios:

Carro 0 km (para quem cadastrar 10 Tele Senas, mesmo que não seja da mesma campanha);

Motos 0 km (para quem cadastrar uma Tele Sena, independente da campanha);

Aparelhos eletrônicos, como: Smart Tv, Smartphones e PS4 (para quem cadastrar uma Tele Sena, independente da campanha).

Esses prêmios são sorteados nos sorteios semanais ou mensais, e quanto mais cadastros mais chances de ganhar, afinal nessa promoção cada cadastro importa.

Como Participar da Promoção do Cadastro Premiado Tele Sena 2021

Para participar da Promoção é necessário:

Que o participante cadastre uma Tele Sena, independente de qual campanha seja, no site da promoção (como iremos mostrar no próximo tópico). Assim ele concorre ao Smartphone e a uma Smart Tv que vem com o PS4 ou;

Que o participante cadastre duas Tele Senas de uma mesma campanha no site da promoção (como iremos mostrar no próximo tópico). Assim ele concorre a uma moto 0 km ou;

Que o participante cadastre dez Tele Senas de qualquer campanha no site da promoção (como iremos mostrar no próximo tópico). Assim ele concorre a um carro 0 km.

Cadastrar na Promoção Tele Sena 2021

Para se cadastrar na promoção da Tele Sena é necessário que o participante:

Acessar o site da promoção da Tele Sena, disponível em: https://promocoes.telesena.com.br/

Selecione a opção “Participe”;

Selecione a opção “Aqui”;

Crie uma conta no site da Tele Sena, selecionando a opção “Faça seu cadastro aqui”;

Preencha os campos solicitados e finalize o cadastro.

Regulamento Cadastro Premiado Tele-Sena

Para poder participar da promoção é necessário ler atentamente ao regulamento, antes de se inscrever. Para consultar o regulamento é necessário que o participante:

Acesse a página da Tele Sena, disponível em: https://promocoes.telesena.com.br/cada-cadastro-conta.html;

Selecione a opção “Regulamento”.

No regulamento é possível consultar as informações que são importantes para a participação na promoção da Tele Sena.