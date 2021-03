Quem não gosta de participar de uma promoção e concorrer a vários prêmios não é mesmo? E essa promoção se torna ainda melhor se para participar você tiver que comprar um produto que você gosta. É o caso da Promoção Cheetos 2021, que premia os seus consumidores com diversos prêmios, bastando comprar um dos salgadinhos participantes da promoção. Os salgadinhos Cheetos fazem parte da linha de produtos Elma Chips, uma das maiores e mais conhecidas marcas de salgadinhos do país.

Promoção Cheetos 2021 – Como funciona

Para participar dessa promoção do Cheetos, é necessário comprar um dos produtos participantes da promoção, cadastrar o produto comprado e aguardar o resultado dos prêmios que são sorteados. Todo o processo de cadastro na promoção é feito de forma online e bem rápida.

Prêmios da Promoção Cheetos

A promoção premia de forma instantânea ou de forma semanal, dependendo do prêmio, sendo que os prêmios são:

Recargas no valor de R$30,00 (que são instantâneas, e na hora do cadastro já é possível ver se o código do produto cadastrado é o contemplado com esse prêmio);

Sorteios de R$30.000,00 (esses sorteios ocorrem de forma semanal).

Uma das maiores vantagens dessa promoção é a oportunidade de ganhar prêmio instantâneo, que aumenta as chances do participante. Além disso, se o participante ganhou o primeiro prêmio ele continua participando do sorteio do segundo prêmio que irá acontecer naquela semana, e dos próximos sorteios semanais que irão acontecer no decorrer da promoção.

Como Participar da Promoção Cheetos 2021

Para participar da promoção do Cheetos é necessário:

Comprar um dos produtos participantes (a lista de produtos participantes está disponível em: https://elmachips.com.br/index.aspx#como-participar);

Cadastrar o código da embalagem do produto (como iremos explicar no próximo tópico);

Verificar se ganhou a recarga no valor de R$30,00 e se não, aguardar o sorteio semanal.

Além disso, um mesmo participante pode se cadastrar quantas vezes quiser, basta comprar novos produtos participantes da promoção, assim aumentando as suas chances de ganhar os prêmios da promoção.

Cadastrar na Promoção Cheetos 2021

Para se cadastrar na promoção é necessário que o participante:

Acesse o site da promoção Cheetos 2021, disponível em: https://elmachips.com.br/index.aspx#como-participar;

Selecione a opção para cadastrar o código do produto participante da promoção comprado;

Complete com os dados solicitados, e finalize a inscrição.

Também é possível se inscrever através do WhatsApp e nesse caso é necessário enviar uma mensagem para o número (11) 99496 8833, com o código da embalagem, e depois informar os dados solicitados.

Regulamento Promoção Cheetos 2021

Antes de se cadastrar na promoção, é importante que o participante leia atentamente o regulamento da promoção, para saber quais são as condições para participar da promoção. Para consultar o regulamento, é necessário:

Acesse o site da promoção Cheetos 2021, disponível em: https://elmachips.com.br/index.aspx#como-participar;

Selecione a opção “Regulamento”;

O site irá redirecionar o participante para uma nova página com o regulamento da promoção.