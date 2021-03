A Friboi é uma das principais distribuidoras de carne do país, considerada uma das marcas líderes do mercado. Além dos produtos de qualidade, que passam por um rigoroso controle de qualidade, a Friboi também lança diversas promoções Friboi 2021 para os seus clientes, afinal quem não gosta de comprar um produto de qualidade e ainda participar de uma promoção que oferece ótimos prêmios?! Por isso, a Promoção Friboi 2021 promete premiar diversos participantes e com vários prêmios.

Promoção Friboi 2021 – Como funciona

As promoções da Friboi acontecem em várias épocas do ano, e o cliente deve comprar um dos produtos participantes e se cadastrar no site para poder participar da promoção.

A seleção dos ganhadores que serão premiados é feita através de sorteios, que ocorrem ao final ou durante a promoção, e que podem acontecer diariamente, aumentando ainda mais a chance dos participantes serem sorteados.

As promoções da Friboi são sempre divulgadas nas redes sociais da empresa e na televisão, e o cliente deve sempre estar atento às novas promoções que são lançadas.

Prêmios Promoção Friboi

Os prêmios sorteados nas promoções da Friboi são diversos, geralmente na área alimentícia ou em dinheiro. Na última promoção realizada pela Friboi, os prêmios eram:

Um ano de supermercado grátis (e os sorteios para concorrer a esse prêmio eram feitos diariamente);

Geladeiras recheadas com espetinhos de produtos da Friboi (os sorteios para concorrer a esse prêmio eram feitos toda semana);

Prêmios instantâneos de até R$50,00 (esses eram os prêmios mais fáceis de ganhar, pois eram realizados constantemente).

Como participar da Promoção Friboi 2021

Para participar das promoções da Friboi realizadas em 2021, é necessário que o cliente:

Compre um dos produtos Friboi que são participantes da promoção;

Guardar o cupom fiscal comprovante da compra;

Se cadastrar no site da Friboi (como será explicado no próximo tópico);

Aguardar o resultado do sorteio.

Como se cadastrar na Promoção Friboi 2021

Para se cadastrar em alguma das promoções da Friboi é necessário que o cliente:

Acesse o site da Friboi, disponível em https://promocaofriboi.com.br/ , e confira quais os produtos e lojas participantes;

Compre um dos produtos Friboi participantes da promoção;

Acesse novamente o site da Promoção Friboi, disponível em: https://promocaofriboi.com.br/;

Selecione a opção para se inscrever na promoção;

Preencha com os dados solicitados pela página (pode ser necessário registrar o número do cupom fiscal nessa etapa);

Confira os dados informados e conclua a inscrição;

Aguarde pelo sorteio dos prêmios.

O cliente pode se cadastrar quantas vezes desejar, basta comprar um produto Friboi diferente para cada cadastro, assim ele aumenta suas chances de ganhar um dos prêmios da promoção, principalmente os prêmios que são sorteados todos os dias.

Produtos Participantes

Praticamente todos os produtos da Friboi participam das promoções.

No entanto, para consultar quais os produtos estão participando daquela promoção, basta acessar o site da promoção e selecionar a opção “Produtos participantes”, e assim irá aparecer uma lista com todos os produtos que podem ser comprados para se cadastrar na promoção.