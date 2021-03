A Nestlé é uma das maiores e mais conhecidas empresas do ramo alimentício, principalmente quando pensamos em chocolate. Além disso, a Nestlé se destaca também pelas promoções que promove anualmente, e esse ano a promoção Nestlé 2021 traz diversas novidades para o cliente.

Promoção Nestlé 2021 – como funciona?

As promoções da Nestlé são tantas, que o site da marca possui uma página especial só para as promoções que estão em andamento. São promoções diversas, para os clientes e suas famílias, além de serem fáceis de participar. Basicamente, quase todos os produtos da Nestlé possuem uma promoção atrelada a si, beneficiando os diversos tipos de consumidores, desde os que compram produtos da linha infantil até os que compram produtos da linha Nesfit.

Embora as promoções sejam muito variadas, elas funcionam de forma similar, onde o cliente compra um produto da Nestlé, se cadastra no site usando o código promocional do produto e concorre a diversos prêmios e vantagens.

Prêmios da promoção Nestlé

Os prêmios oferecidos para os participantes das promoções da Nestlé são muito variados. Os prêmios são geralmente sorteios em dinheiro, e cada prêmio específico pode ser consultado na página de promoções da Nestlé (disponível em: https://www.nestle.com.br/promocoes).

Como participar da promoção Nestlé 2021

Para participar da promoção Nestlé é extramente necessário que o cliente tenha comprado um dos produtos participantes da promoção da Nestlé. Os produtos participantes podem ser consultados na página de promoções da Nestlé, e para se cadastrar nas promoções é necessário ter o código do produto ou do cupom fiscal de compra do produto. Sendo assim, para participar da promoção é necessário:

Comprar um produto participante;

Cadastrar o código do produto na página da Nestlé (como será explicado no próximo tópico);

Aguardar o resultado da promoção (que pode ser um prêmio em dinheiro ou um reembolso do produto comprado).

Como se cadastrar na promoção Nestlé 2021

Para participar de uma das promoções da Nestlé é necessário que o cliente:

Acesse a página de promoções da Nestlé, no site oficial da Nestlé, disponível em: https://www.nestle.com.br/promocoes;

Escolha qual promoção deseja concorrer;

Insira o código promocional do produto participante da promoção, recomenda-se que no momento da inscrição o cliente já tenha comprado o produto;

O cliente será redirecionado para uma página com todas as informações e regulamento para participar da promoção;

Após ler o regulamento, deve selecionar a opção “Ir para o site da promoção”;

O cliente deverá preencher o formulário do cadastro e estará participando da promoção.

É muito importante que o cliente leia atentamente o regulamento antes de se inscrever na promoção selecionada.

Produtos Participantes

Vários produtos podem ser comprados para participar de alguma das promoções da Nestlé, como farinha láctea, produtos da linha Nesfit e produtos da linha Molico.

Todos os produtos participantes podem ser consultados na página de promoções da Nestlé, e o cliente que tem interesse em participar de alguma das promoções, pode consultar esses produtos antes de se cadastrar para comprar um produto participante.