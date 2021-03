Promoção Seara Mestre do Sabor 2021 – A Seara é hoje uma das empresas do ramo alimentício mais conhecida e mais escolhida pelos brasileiros. A Seara possui tantos produtos em sua linha de produtos, que muitas vezes estamos consumindo um dos produtos e não sabemos que faz parte da marca Seara. Parte desse sucesso é resultado das promoções da Seara, que sempre dão ótimos prêmios, como é o caso da Promoção Seara Mestre do Sabor 2021.

Promoção Seara Mestre do Sabor 2021 – Como Funciona?

Diferentemente de outras promoções de empresas alimentícias, que sorteiam os ganhadores, nessa promoção da Seara, quem compra automaticamente ganha.

Ao invés de sortear prêmios entre os consumidores, essa promoção da Seara devolve parte do dinheiro do consumidor que comprar um dos produtos participantes da promoção. Para receber esse valor basta cadastrar o seu produto comprado no site, de forma rápida e prática.

Esse tipo de promoção acaba favorecendo mais o consumidor, que não depende da sorte, apenas da compra do produto.

✅ Confira também como participar dessas promoções:

Prêmios Promoção Seara

Como citamos, nessa promoção o prêmio é um cashback (parte do seu dinheiro de volta). No caso dessa promoção, o participante recebe de volta 40% do valor gasto com a compra do produto, que pode utilizar para comprar outros produtos de sua preferência.

Essa promoção é melhor do que a modalidade sorteio, pois a compra é a garantia de ganhar esse valor de volta, sem precisar contar com a sorte.

Como Participar da Promoção Seara Mestre do Sabor 2021 Para participar dessa promoção da Seara, é necessário:

Comprar um dos produtos da Seara que estão participando da promoção;

Cadastrar o código do cupom fiscal da compra desse produto, através do site ou do WhatsApp (conforme será mostrado no próximo tópico);

Aguardar o cashback.

Cadastrar na Promoção Seara Mestre do Sabor 2021

Para se cadastrar nessa super promoção da Seara, é necessário que o participante:

Compre um dos produtos participantes da promoção (que podem ser consultados na página de inscrição);

Acesse o site da promoção da Seara, disponível em: https://www.seara.com.br/promocao;

Na opção “Promoção Seara Mestre do Sabor”, selecione a opção “Clique aqui”;

Preencha os campos solicitados pela página;

Cadastre o número do cupom fiscal do produto comprado;

Siga as instruções da página para o recebimento do cashback.

Também é possível se cadastrar enviando o número do cupom fiscal para o WhatsApp através do número (11) 4933 2888.

Não há limite de participações nessa promoção, e assim você pode comprar quantos produtos quiser e receber 40% de cashback de todos esses produtos. No entanto, é importante lembrar de guardar o cupom fiscal da compra, para garantir a participação na promoção.

✅ Confira também como participar dessas promoções:

Regularmente Seara Mestre do Sabor

Antes de participar de qualquer , é necessário ler o regulamento, para saber em que está se inscrevendo e quais as condições de participação. No caso da promoção da Seara Mestre do Sabor, o regulamento pode ser consultado na página de cadastro da promoção. Nessa página também é possível encontrar quais os produtos da Seara que estão participando da promoção.