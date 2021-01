O Pronatec é um programa fundado pelo o Governo Federal que viabiliza a oportunidade de formar profissionais nas áreas técnicas ou oferecer qualificação profissional continuada ou inicial a jovens e trabalhadores de baixa renda, sendo assim melhorando a qualidade de vida do cidadão brasileiro. Os cursos do Programa Pronatec 2022 (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) são oferecidos gratuitamente e o processo de seleção é financiada pelo o Governo Federal.

Cursos Pronatec 2022

Este ano de 2022 serão ofertadas cerca de mais de 2.000.000 vagas em vários municípios espalhados pelo o Brasil, os cursos são da modalidade técnica e de qualificação profissional. Os cursos FIC (Cursos de Capacitação Profissional) de formação continuada ou inicial duram cerca de 3 meses com carga horaria de 200 horas por curso, os pré-requisitos são diversos dependendo do curso que é de desejo do candidato.

No número oficial de vagas, não estão inclusas vagas ligadas a outros programas, como SISUTEC e Prominp, pois tratam-se de programas distintos

Os cursos técnicos são diversificados em várias áreas de formação geral, com duração de 1 ano e meio para alguns cursos e outros 2 anos, com carga horaria de aproximada 1600 horas por curso.

Os cursos são oferecidos diretamente para o mercado de trabalho, como meio ambiente, área industrial, gestão de negócios, comunicação, T.I, infraestrutura, militar, designe, turismo e produção, o foco do Pronatec é diretamente ligado a demanda do mercado de trabalho que precisa de mão de obra continua e qualificada.

Novidades no Programa

O Pronatec agora traz novidade, este ano com um novo modelo possibilitando além da formação profissional agora será possível concluir o nível básico através do EJA que agora está totalmente interligado com o Pronatec, isso aumenta as chances de colocação de várias pessoas ao mercado de trabalho. Além do Pronatec, outro programa também possibilita você de concluir o ensino médio, o Encceja 2021.

Inscrições Pronatec 2022

Ainda não ser teve nenhuma divulgação referente ao calendário de Inscrições no programa e nem pré matriculas referente a este ano, as inscrições no programa são divulgadas pela a Secretaria de cada estado. Além também da rede estadual de ensino, nas redes de instituições Federais e nas empresas aliadas ao sistema.

O objetivo do Pronatec é oferecer qualificação profissional e continua em massa aumentando as chances de todos os participantes do Programa ingressarem no mercado de Trabalho. Os interessados em saber mais sobre o Pronatec e os cursos ofertados por cidade deve acessar o site http://pronatec.mec.gov.br/inscricao/, aonde precisam informar a cidade e o seu nível de formação (ensino fundamental ou médio), através do resultado da pesquisa tendo disponibilidade de cursos em sua região é possível realizar o cadastro.

Objetivos do Programa em 2022

O Pronatec tem a expectativa de atingir um público maior do que ele já atende, oferecendo formação em diversos campos de trabalho, dando condições a jovens e adultos de todas as idades ingressarem no mercado profissional novamente com uma nova profissão, além disso muitas pessoas buscam conhecimento constante o Pronatec além de melhorar a qualidade de vida aumentando estrutura e qualificação ele prepara o profissional para o mercado, com isso as chances de conquistar uma nova qualificação são inúmeros, para participar basta fica atento ao calendário de inscrição que é disponibilizado anualmente e realizar a inscrição que é feita online e gratuitamente, este ano o calendário do cronograma ainda não foi divulgado por isso é importante que faça o acompanhamento pelo o portal.