Você sabe qual Ano Mínimo para Uber em 2022? A ocupação de motorista do aplicativo Uber explodiu bastante no último ano com a pandemia que deixou muita gente desemprega. Essa procura deve-se principalmente ao rendimento significante que os profissionais da área conseguem garantir no cotidiano.

Por isso, se você pretende iniciar o ano com sucesso como motorista Uber, definitivamente precisa perguntar Qual Ano Mínimo para Uber em 2022. Nesse post respondemos a essa pergunta decisiva para trabalhar como motorista Uber e ganhar dinheiro. Acompanhe!

Qual Ano Mínimo para Uber em 2022

Para adaptar-se as exigências da lei brasileira e garantir a segurança dos passageiros, a empresa Uber anualmente costuma a fazer alterações nas exigências impostas aos seus motoristas.

Os motoristas interessados em iniciar sua carreira no aplicativo precisam, além de baixar o Uber, estar de acordo com essas exigências ou requisitos.

Entre os requisitos do Uber, o mais famoso está relacionado ao ano Mínimo para Uber em 2022 exigido pelo aplicativo. Impondo essa condição, a empresa pretende garantir que as viaturas usadas no transporte possuem um mínimo de requisitos em equipamentos usados no fabrico do veículo.

Atualmente a empresa exige que todos os motoristas que pretendem trabalhar na categoria Uber X tenham um carro que foi fabricando a não mais de 10 anos. Isso significa que veículos fabricados em 2010 ou antes disso não são aceitos.

Agora, para quem tem interesse em atuar como motorista nas categorias Uber Select ou Uber Black precisa no mínimo de uma viatura fabricada em 2012.

Requisito de Carro para Uber

O ano de fabrica é apenas um dos requisitos que o motorista deve observar quando for efetuar o cadastro Uber. Para fazer o cadastro acesse aqui.

As exigências impostas pelo aplicativo dependem da categoria pretendida pelo motorista. As viagens mais premium geralmente apresentam padrões mais elevados no que diz respeito as qualidades da carro.

Para não correr o risco de escolher errado a categoria ideal para ti confira os requisitos por categorias que listamos, abaixo.

Carros Permitidos para Uber

Conforme mencionamos anteriormente, os requisitos Uber são estabelecidos de acordo com a categoria. Veja a seguir as características do carro exigido em cada uma delas.

Qual Ano Mínimo para Uber em 2022 – Uber X

Viatura com 4 portas

Capacidade de ao menos 5 passageiros ou lugares

Ar condicionado em dia

✔ Confira Ainda: Como funciona o Uber Promo, além do Uber Flash.

Qual Ano Mínimo para Uber em 2022 – Uber Black

Cumprir com requisitos do Uber X

Viatura de cor preta

Carro modelo Sedã ou SUV

Bancos de couro.

Uber Select

Viatura com 4 portas

Ar condicionado em dia

Capacidade de ao menos 5 passageiros ou lugares

Cor Preta ou outra

Motorista com avaliação superior a 4.6 estrelas

Os requisitos acima são observados em todas as localidades em que o Uber funciona. Em alguns estados podem vir a surgir variações dos requisitos ao longo dos anos, tal como ocorreu nos anos anteriores em fortaleza, onde as autoridades tentaram sem sucesso restringir os carros da Uber X para uma potência máxima de 58 cavalos.

A melhor forma de estar em dia como o modelo e ano do veículo, e ir até uma locadora local, e procurar um plano de locação para aplicativos, como é o caso do plano Movida Uber, muito procurada pelos motorista de aplicativos, pois dessa forma eles sempre estão com o veículo de acordo com as regras do app.

É importante ter em mente que nem todas as cidades e estados brasileiros possuem todas as categorias Uber listadas acima. No caso do Uber Select, por exemplo, a mesma está disponível somente em Curitiba, Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre.

Outra modalidade Uber que não citamos aqui é o Uber Juntos. Nessa categoria os passageiros podem compartilhar a viagem e diminuir o valor da corrida dividindo o custo em dois.

Em último caso você pode ainda entrar em contato com a empresa, pelo telefone da UBER e solicitar apoio e suporte para o seu problema.