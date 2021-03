Existem diversas formas de entrar em contato com a Central de Atendimento do Rappi Telefone. No entanto, a plataforma Rappi não oferece um Rappi telefone oficial para que o cliente ou entregador possa entrar em contato.

Caso o entregador ou o cliente tenham algum problema com a entrega ou com o pagamento de seu pedido, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento da Rappi, e eles irão resolver o problema de forma rápida e prática. Embora a plataforma Rappi ofereça diversas formas para entrar em contato, em casos com de problema diretamente com o pedido, a plataforma recomenda que o usuário entre em contato diretamente com o restaurante em que realizou o pedido.

Rappi – Telefone

A Rappi é um dos aplicativos de entrega mais recentes do mercado, mas que já conquistou muitas pessoas. Além de entregar pedidos de diversos restaurantes, a Rappi também entrega pedidos de mercados, farmácia, açougue e até mesmo Pet Shop. Para pedir no Rappi, é necessário ter uma conta no aplicativo, e o pedido pode ser feito pelo celular ou pelo computador.

Rappi – E-mail

Uma das formas de entrar em contato com a Central de Atendimento da Rappi é através do e-mail da Rappi. Para os clientes que desejam entrar em contato por e-mail, basta enviar uma mensagem para [email protected] Já para os restaurantes e entregadores que desejam entrar em contato com a Central de Atendimento, devem enviar uma mensagem para [email protected]

Central de Atendimento Rappi

Para entrar em contato com a Central de Atendimento você pode utilizar os e-mails informados acima ou então utilizar o aplicativo. Para entrar em contato com a Central de Atendimento da Rappi através do aplicativo, basta abrir o aplicativo e selecionar a opção “Ajuda”, informando com o que deseja falar com a Central de Atendimento.

Ouvidoria Rappi

A ouvidoria é o espaço da empresa para que os clientes possam realizar sugestões, reclamações e elogios. Infelizmente, a Rappi ainda não conta com essa utilidade e os serviços realizados pela ouvidoria podem ser realizados através da Central de Atendimento.

Redes Sociais

É através das redes sociais da Rappi que o cliente pode acompanhar as principais promoções e novidades da plataforma. Para acompanhar esses novidades, basta seguir as redes da Rappi:

Facebook, disponível em: https://www.facebook.com/RappiBrasil/

Instagram, disponível em: https://www.instagram.com/rappibrasil/;

Twitter, disponível em: https://twitter.com/RappiBrasil.

Rappi – Chat

Durante o pedido, é possível entrar em contato com a Rappi e com o restaurante através do chat da Rappi. Para ter acesso ao chat basta realizar um pedido e selecionar a opção do chat durante o pedido. Após o pedido, só é possível entrar em contato com o restaurante para falar sobre aquele pedido através da Central de Atendimento.

Rappi – Reclamação

Infelizmente, a plataforma Rappi ainda não conta com uma ouvidoria para servir como forma de canal de reclamação. Por isso, para realizar uma reclamação para a Rappi, o cliente deve entrar em contato com a Central de Atendimento da Rappi.