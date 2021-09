Como utilizar o Rastreamento Shein? Se você fez uma compra na Shein, provavelmente entenderá como funciona esse rastreamento deve ser sua prioridade no momento.

Bom, se essa é a sua dúvida, abaixo vamos te mostrar tudo que você precisa sobre o Rastreamento Shein, como funciona e claro, como rastrear a sua encomenda 100% online agora mesmo. Vamos lá!

Rastreamento Shein

Hoje em dia, principalmente com a sua incrível publicidade digital, a Shein vem ganhando cada vez mais espaço com o público brasileiro. Até porque, embora muitas pessoas não saibam, a Shein é uma empresa com sede na China.

Com tantos clientes ao redor do mundo, a empresa possui uma filial em cada país onde atua. Dessa forma, conseguir rastrear o seu produto Shein ficou ainda mais fácil.

Independentemente de onde você comprou o seu produto da Shein, seja no site ou aplicativo, a consulta e o monitoramento da encomenda podem ser feitos na própria plataforma, sem ter que utilizar sites de transportadoras.

Veja: Como é feito também o Rastreamento Wish e como acompanhar seu pedido.

Meu Pedido Shein

Como mencionado anteriormente, com o avanço da plataforma da Shein, tanto no site, como no aplicativo (Android ou IOS), atualmente o monitoramento do seu pedido ficou ainda mais fácil.

Para isso, caso você já esteja logado na sua conta, basta clicar em “Meus Pedidos” e você vai conseguir ver todos os seus produtos e os detalhes sobre os mesmos. Para entender melhor isso, leia atentamente os 2 próximos tópicos.

Como Funciona o Rastreio Shein?

Antes de mais nada, você sabe como funciona o Rastreio Shein? Por ser uma empresa que fabrica 100% dos seus produtos na China, conseguir criar um sistema de rastreio se torna um pouco complexo.

Entretanto, através do seu sistema de logística atualizado, a empresa consegue atualizar em tempo real cada etapa logística onde o produto se encontra. Dessa forma, toda vez que o produto for registrado, esse registro vai direto para o sistema e você poderá visualizar no site ou app.

Leia também: Tudo sobre o Rastreamento Kabum, e também Rastreamento Aliexpress.

Rastrear Pedido Shein

Para você que deseja efetuar o rastreamento do seu pedido na Shein agora mesmo, basta seguir o passo a passo abaixo. Através dele, você verá todos os detalhes sobre o seu pedido de forma 100% online.

Passo 1: Acesse o site ou aplicativo da Shein, clicando aqui;

Passo 2: Pronto? Agora no menu superior direito, clique no Avatar” e em

seguida, selecione a opção “Meus Pedidos”;

seguida, selecione a opção “Meus Pedidos”; Passo 3: Neste momento, acesse a sua conta, informando E-mail e Senha

ou fazendo Login com Facebook, ou Google;

ou fazendo Login com Facebook, ou Google; Passo 4: No menu “Meus Pedidos”, clique em “Enviados” e por fim, clique

em “Rastrear”. Pronto! Agora você pode ver o prazo estimado de entrega e

em qual etapa ele se encontra.

Rastreamento Shein Telefone

Infelizmente, a Shein não possui um Atendimento Via Telefone para os seus clientes. Entretanto, no site oficial da empresa e no próprio aplicativo, você consegue ter acesso ao “Serviço Online” da empresa.

Sobre a Shein

A Shein é uma empresa chinesa fundada em 2008. Com tantos anos no

mercado, ela já atua em mais de 220 países. Por ser uma empresa de comércio eletrônico (e-commerce), a mesma consegue atender a um número grande de pessoas e setores, oferecendo roupas e acessórios voltados à moda para todos os públicos.