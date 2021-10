Para quem comprou um produto na Submarino, o Rastreamento Submarino é a ferramenta que você precisa para conseguir monitorar todos os processos de entrega do seu produto.

Através desta ferramenta, além de saber onde o seu produto está, você também pode ficar ciente da data atualizada que o mesmo vai chegar na sua casa. Assim como no Rastreamento Electrolux, e também Rastreamento Americanas. Como utilizar o Rastreamento Submarino? Veja a seguir.

Rastreamento Submarino

Hoje em dia, no mundo dos (e-commerce), o Submarino ganha muito destaque, principalmente por fazer parte do grupo B2W Digital que, até o momento, são proprietários da Submarino, Shoptime e Americanas.

Embora cada empresa possua sua própria forma de atuação no mercado, sendo uma competidora direto da outra, a logística e o processo de entrega das empresas são parecidos.

Na hora de você comprar o seu produto em qualquer uma das empresas acima, no próprio site ou mesmo no aplicativo, a empresa possui uma plataforma voltada exclusivamente para o rastreio do seu produto.

Dessa forma, como mencionado anteriormente, você pode simplesmente saber exatamente o dia que o produto vai chegar na sua casa e claro, em qual etapa do processo de entrega o mesmo se encontra. Mas como isso é possível?

Como Funciona o Rastreio Submarino?

Antes de falarmos sobre como você pode rastrear o seu produto na Submarino, que tal conhecer um pouco sobre o seu processo logístico?

Atualmente, tanto o site/aplicativo, como o site da transportadora, possuem uma integração. Como assim? Sempre que o produto passar por alguma etapa no processo de entrega, além de ser atualizado no site da empresa, o mesmo também é atualizado no site da Submarino.

Rastrear Pedido Submarino

Agora que você já entendeu como funciona o processo de entrega da empresa, está na hora de aprender como você pode rastrear o seu pedido Submarino. Pensando nisso, preparamos um passo a passo completo para você:

Passo 1: Acesse o site oficial do Submarino, clicando aqui;

Passo 2: Ao acessar, clique em “Entrar” no menu superior direito;

Passo 3: Assim que acessar a sua conta, clique em “Meus Pedidos” e posteriormente, localize o pedido que deseja rastrear;

Passo 4: Por fim, basta clicar no pedido e pronto, você terá na sua tela todos os detalhes referentes ao rastreamento.

Para você que tem o aplicativo do Submarino em seu smartphone Android ou

IOS, este mesmo passo a passo pode ser feito no aplicativo da empresa.

Rastreamento Submarino Telefone

Por mais que o site seja uma das formas mais simples e rápidas para você fazer o rastreamento, a empresa também disponibiliza para você um telefone. No caso da Submarino, a empresa possui diversos telefones, mas, neste caso, o ideal é ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):

Capitais e regiões metropolitanas. 4003-5544*

Estado Rio de Janeiro. 0800 229 5544.

Outras regiões. 041 11 4003-5544.

Sobre a Submarino

A Submarino sempre foi uma empresa de muito sucesso no Brasil, porém, em 2006, a mesma se juntou ao grupo B2W Capital, junto com o Shoptime que foi adquirido em 2005 e as Americanas.

No mercado nacional, principalmente de e-commerce, o grupo B2W domina quando as 3 empresas são colocadas dentro da mesma análise.