Como Rastrear Cartão BB? Para quem pediu um cartão no Banco do Brasil e não vê a hora de ter o cartão em mãos, esse artigo vai ajudar na sua ansiedade.

Abaixo, você vai aprender como rastrear o seu cartão BB, o prazo de entrega para ele chegar até a sua casa, telefone de contato e muitas outras informações importantes para você.

Como Funciona o Rastreio?

Diferente de muitos bancos que você precisa ligar para o banco para solicitar o número de rastreio do cartão para só depois poder rastrear, o Banco do Brasil trabalha de forma diferente.

Hoje em dia, o próprio Banco do Brasil confecciona o cartão para você e assim que o despacha, você automaticamente recebe em seu e-mail o número de rastreio do seu cartão.

Com isso, além de você saber o dia que o cartão saiu do “banco”, você também consegue ter todos os dados referente a cada etapa do processo, até o cartão chegar na porta da sua casa.

Para entender melhor como funciona o rastreio, abaixo preparamos um passo a passo completo para você rastrear o seu Cartão BB agora mesmo. Mas lembre-se, para o rastreio ser possível, é preciso ter o número de rastreio consigo.

Como Rastrear Cartão BB?

Com o número para efetuar o rastreio em mãos, você só precisa seguir o passo

a passo abaixo. Vamos lá?

Passo 1: Acesse o site dos Correios em seu computador, tablet ou smartphone, clicando aqui;

Passo 2: Clicando no link acima, você será redirecionado direto para a página de rastreio dos Correios. Neste momento, digite o código de rastreio no campo em branco;

Passo 3: Após conferir se todos os dígitos foram inseridos, clique em “Buscar” Caso você queira efetuar a consulta utilizando o seu próprio CPF, será preciso fazer o login com o Id Correios. Caso não tenha, basta fazer o cadastro, além de simples, pode ser feito na hora.

Qual o Prazo de Entrega?

Depende! O prazo de entrega do cartão do Branco do Brasil depende da sua localidade. Sendo assim, quanto mais distante for a sua cidade dos grandes centros urbanos e capitais, maior será o prazo de entrega.

Todavia, se você mora em regiões metropolitanas, por exemplo, o próprio Banco do Brasil estabelece um prazo máximo de 15 dias para o seu cartão chegar na sua casa.

Se por algum motivo o cartão não chegar em até 15 dias, o ideal é entrar novamente no site dos Correios e consultar onde o cartão se encontra.

Cartão BB Telefone

Para entrar em contato com o Banco do Brasil, o recomendado é que ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) com o número: 0800 729 0722. Este número está disponível para você 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Podendo ser utilizado não só para consultar o cartão, mas também para tirar dúvidas e fazer reclamações.

Sobre o Cartão BB

O Cartão do Banco do Brasil possui diversos benefícios, como poder ter 40 dias para pagar a fatura, por exemplo. Além disso, o cartão tem as funções débito e crédito e pode ser utilizado como cartão internacional.