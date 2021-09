Rastrear Cartão Meliuz para muitas pessoas pode parecer uma tarefa complicada. Até porque, em muitos casos, a própria provedora do cartão de crédito não disponibiliza para os seus clientes meios para tornar esse rastreio possível.

Entretanto, a fim de facilitar a sua vida, neste artigo você vai entender tudo sobre como rastrear Cartão Meliuz, qual o prazo de entrega para chegar na sua casa e muito mais.

Como Rastrear Cartão Meliuz?

Você conhece o Cartão Meliuz? Hoje em dia, o cartão Meliuz é feito e entregue pelo Banco PAN, um banco que vem fazendo muito sucesso nos dias de hoje. Sendo assim, por ser feito e entregue pelo Banco PAN, todo o processo de rastreio não é feito através da Meliuz, mas sim, do banco responsável.

Entretanto, infelizmente, ainda não existe uma plataforma específica onde você pode Rastrear o Cartão PAN ou seus parceiros como a Meliuz. Ok, então o que eu faço? Neste caso, segundo o próprio Banco Pan, ele envia para você detalhes sobre a entrega via SMS.

Desse modo, infelizmente, o Banco PAN não envia um número de rastreio para você, diferente de outros bancos, como o Santander, por exemplo, ou mesmo o Cartão Nubank, um banco 100% digital.

Como Funciona o Rastreio?

Como citado anteriormente, a responsabilidade do envio é feita apenas pelo Banco PAN. Portanto, caso o seu cartão não tenha sido entregue no prazo estabelecido, o ideal é entrar em contato com o próprio banco.

Se você está esperando o seu cartão e o banco responsável não está enviando atualizações via SMS como prometido, você pode entrar em contato com ele, clicando aqui.

Através desse link, você consegue ter todas as formas disponíveis para conseguir conversar com um dos atendentes do banco, seja por telefone, e- mail ou mesmo Chat Online.

Qual o Prazo de Entrega?

Depende! Quando falamos sobre o prazo de entrega, em primeiro lugar precisamos entender onde você mora.

Ou seja, se você vive em uma capital ou região metropolitana, a entrega do seu cartão se torna mais rápida do que pessoas que vivem em estados mais afastados ou mesmo no interior de grandes estados.

Mas, de acordo com a própria Meliuz e o Banco Pan, o prazo máximo de entrega para o seu cartão é de 15 dias úteis. Entretanto, este prazo só começa a valer após você receber um e-mail de aprovação referente ao cartão de crédito.

Cartão Meliuz Telefone

Existe telefone para o Carão Meliuz? Sim, existe! Mas lembrando, quem cuida de toda a operação referente ao Cartão Meliuz é o banco PAN, ok? A fim de entrar em contato com a Meliuz, atualmente a empresa disponibiliza dois números para você, são eles:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-0101

Demais Localidades: 0800-888-0101

Sobre o Cartão Meliuz

A Meliuz é uma startup brasileira que atua em oferecer uma plataforma de Cashback. Através do seu cartão com bandeira MasterCard, além de você conseguir ter até 1% de Cashback nas compras, você também pode utilizá-lo com cartão internacional, comprando em qualquer país do mundo que aceite bandeira Mastercard.