Como Rastrear Cartão Nubank? Não adianta, todo mundo que solicita o cartão Nubank fica ansioso para receber o famoso roxinho. Felizmente, para acalmar a sua ansiedade, esse artigo vai te ensinar a rastrear o cartão da empresa e saber exatamente onde o mesmo se encontra e quanto tempo vai levar para chegar na sua casa. Vamos lá!

Como Rastrear Cartão Nubank?

Atualmente, a grande parte dos bancos, sejam digitais ou físicos, não possuem um método próprio para quem deseja rastrear o cartão. Porém, no caso da Nubank, a empresa possui uma ferramenta integrada no próprio aplicativo para você fazer este monitoramento.

Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo e saber onde o seu cartão Nubank se encontra neste exato momento. Mas lembre-se, o monitoramento não informa a localização, mas sim, o último estágio de entrega onde o cartão passou.

Passo 1: Acesse o seu aplicativo da Nubank e clique em “Cartão a Caminho” . Quando isso aparecer, significa que o seu cartão já foi feito e está indo em direção a sua casa;

. Quando isso aparecer, significa que o seu cartão já foi feito e está indo em direção a sua casa; Passo 2: Em seguida, basta selecionar a opção “Ver Detalhes”. É só isso! Agora você já consegue rastrear o seu cartão da palma da sua mão.

A fim de ter dados mais completos do rastreio, você também pode utilizar os Correios (caso o mesmo seja o responsável pela entrega). Se for confirmado que os Correios é o responsável pelo seu cartão, basta acessar o site oficial da empresa, clicando aqui e inserir o código de rastreio. Tudo simples e rápido!

Como Funciona o Rastreio?

Como o aplicativo sabe onde o meu cartão está? Cada cartão possui um código de rastreio. Ou seja, desde o momento que o cartão sai da fábrica até chegar na sua casa, ele passa por várias etapas.

Sendo assim, de acordo com as etapas que ele vai passando, o próprio software detecta isso e atualiza na própria plataforma.

Qual o Prazo de Entrega?

Depende! Como assim? O Cartão Nubank tende a chegar entre 15 dias úteis a 30 dias úteis. Entretanto, o tempo de entrega pode variar de acordo com a sua localização.

Ou seja, se você mora em uma capital ou região metropolitana o envio tende a ser mais rápido do que quem mora no interior. Mas, não se preocupe, o prazo de entrega pode ser visualizado durante o rastreio do cartão Nubank.

Cartão Nubank Telefone

Por ser uma empresa 100% online, a Nubank oferece diversas opções de Atendimento ao Cliente, desde SAC, Ouvidoria, Chat Online e até e-mail. Para quem deseja entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), por exemplo, basta ligar para um dos números:

Capitais e regiões metropolitanas: (11) 4020-0185

Demais localidades: 0800 608 6236

Com a finalidade de ter mais detalhes sobre o cartão Nubank, utilize um dos métodos de contato, clicando aqui.

Sobre o Cartão Nubank

Até o momento, o Nubank possui um único cartão que funciona tanto no crédito, como no débito. Além de não ter taxa e anuidade, o Cartão Nubank possui bandeira MasterCard e pode ser utilizado como cartão internacional.

Além de ser um cartão 100% atualizado, o mesmo possui interação direta com o aplicativo da empresa. Com isso, você pode aumentar e diminuir o limite do cartão, solicitar parcelamento ou adiantamento da fatura. Tudo isso e muito mais a poucos cliques de distância.