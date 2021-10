Como Rastrear Cartão Santander? Pediu o seu cartão Santander e ele ainda não chegou? Não se preocupe! Neste conteúdo, você vai entender tudo sobre o rastreio do seu cartão Santander, desde prazos de entrega, até como você pode rastrear o seu cartão, sem sair de casa. Vamos lá!

Como Funciona o Cartão Santander Rastreio?

Atualmente, o Cartão Santander Rastreio nada mais é que uma ferramenta comum que a grande parte das empresas e bancos oferecem para seus clientes.

Através dessa ferramenta, você consegue efetuar a consulta do seu produto, seja ele um smartphone ou mesmo um Cartão Neon, por exemplo. Entretanto, no caso do Santander, ele não possui uma plataforma própria.

Consequentemente, para você rastrear o seu cartão, é de suma importância que leia atentamente o tópico abaixo.

Como Rastrear?

Hoje em dia, muitas pessoas procuram meios para rastrear o seu Cartão Santander, tanto que essa é uma dúvida muito frequente por aqui. Todavia, infelizmente, ainda não existe nenhuma forma 100% online para quem deseja efetuar o monitoramento do cartão diretamente pelo Santander.

O que posso fazer? Se você realmente precisa rastrear o seu cartão, o próprio Santander fornece um número de telefone: 0800 762 7777. Este número está disponível para você 24 horas por dia.

Quando ligar para este número, solicite o número de rastreio do seu cartão Santander. Pronto? Com o número de rastreio em mãos, agora você pode efetuar o monitoramento utilizando o próprio site dos Correios. Passo a Passo para rastrear seu Cartão Santander:

Passo 1: Ligue para o número 0800 762 7777 e solicite o número de rastreio;

Passo 2: Acesse o site oficial dos Correios, clicando aqui;

Passo 3: Por fim, basta inserir o código de rastreio no campo e clicar em “Buscar”.

AVISO: Embora não seja comum, pode acontecer do Santander não enviar o seu cartão utilizando os Correios, mas sim, uma empresa terceirizada. Sendo assim, consultar a empresa na hora de solicitar o número de rastreio é de suma importância.

Aproneite: Para ver como Rastrear Cartão Meliuz, e o passo a passo para o rastreio.

Qual o Prazo de Entrega?

Para as pessoas que estão ansiosas para receberem o seu cartão, tenha calma, não existe um prazo de entrega fixo. Entretanto, de modo geral, os cartões independentes do banco são entregues entre 10 e 20 dias úteis.

No site do Santander, por exemplo, ele estabelece um limite máximo de 15 dias úteis para a entrega do seu cartão. Acesse: www.santander.com.br

Cartão Santander Telefone

Caso o seu cartão não tenha chegado ou mesmo você quer tirar dúvidas quanto ao seu cartão, o recomendado é que você ligue para a Central de Relacionamento da empresa através do número:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 3535

Demais Localidades: 0800 702 3535

Sobre o Cartão Santander

Existem diversos tipos de Cartões do banco Santander, um para cada perfil de pessoa, seja empresário, autônomo ou CLT. Neste caso, o ideal é que você acesse o site oficial da empresa e leia atentamente as características de cada cartão de crédito da empresa.

Desse modo, você pode escolher aquele que atende suas necessidades e claro, caso tenha taxa, que caiba no seu bolso.