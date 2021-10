Como Rastrear Pedido Carrefour? Se você comprou no Marketplace do Carrefour e está preocupado sobre a entrega. A seguir, além de mostrarmos como você pode rastrear o seu produto 100% pela internet, também vamos falar um pouco sobre o procedimento de entrega e a empresa.

Rastreamento Pedido Carrefour

Atualmente, embora o Carrefour seja um supermercado conhecido em todo o Brasil, muitas pessoas ainda não conhecem a plataforma de Marketplace da empresa.

Ao acessar o site oficial do Carrefour, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, você não vai encontrar alimentos e produtos que se encontram em um mercado, mas sim, uma plataforma com diversos produtos, desde smartphones, eletrodomésticos e brinquedos.

A fim de entender melhor como funciona o rastreamento, abaixo você vai conhecer o processo de rastreio do seu pedido através do Marketplace Carrefour.

Como Funciona o Rastreio Pedido Carrefour?

No Brasil, o Carrefour é considerado uma das maiores empresas varejistas do mercado. Consequentemente, para facilitar a vida e a comunicação com o seu cliente, a empresa desenvolveu uma plataforma com diversas ferramentas para seus clientes.

Sendo assim, atualmente, a empresa disponibiliza duas formas para você rastrear qualquer que seja o seu pedido, são eles:

Site oficial da empresa;

Aplicativo oficial da empresa.

Para quem não tenha dúvidas de como efetuar esta consulta no conforto da sua casa, abaixo preparamos um passo a passo completo para você.

Rastrear Pedido Carrefour

Como mencionado anteriormente, existem duas formas para você rastrear o seu pedido na transportadora Carrefour. Ao contrário de muitos Marketplace e outras empresas varejistas do mercado, tanto lojas físicas, como virtuais, o Carrefour possui a ferramenta de rastreio diretamente em sua plataforma.

O que isso significa? Bom, significa que na hora que você comprou o seu produto, já é possível verificar o seu status e fazer o monitoramento do mesmo.

Em outras palavras, além de comprar o seu produto no site ou aplicativo, você também consegue rastrear, verificar sua Fatura Carrefour e conversar com a Central de Atendimento, tudo na mesma plataforma.

Segue o passo a passo para você efetuar a consulta e o monitoramento do seu pedido:

Passo 1: Acesse o site oficial do Carrefour, clicando aqui;

Passo 2: Em seguida, clique em “Meus Pedidos” e acesse a sua conta;

Passo 3: Por fim, selecione a compra que deseja consultar, clique em “Mais Detalhes” e pronto, você terá todas as informações referente ao produto.

Lembre-se, no caso do aplicativo, o passo a passo é semelhante. Todavia, é importante que você tenha o aplicativo Carrefour instalado em seu smartphone, em seguida, basta clicar no menu, acessar a sua conta no app e por fim, clicar em “Meus Pedidos”. Tudo simples e rápido.

Carrefour Telefone

Para fazer reclamações, tirar dúvidas e até comprar, você pode utilizar o telefone Carrefour. Neste momento, recomendo que você acesse o site oficial da empresa e clique em Atendimento

Dessa forma, você terá todos os meios de contato com a empresa, seja através do telefone, e-mail ou Chat Online.

Para regiões metropolitanas: 3004-2222

Demais Regiões: 0800-718-2222

Sobre a Carrefour

O Carrefour não é só uma das maiores empresas do Brasil, mas no âmbito varejista, ela está na lista das maiores do mundo.

Fundada em 1959 na França, a empresa ganhou muito destaque na França, e depois de sua expansão internacional, chegou ao Brasil em 1975, quase 20 anos depois.

