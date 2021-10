Como Rastrear Pedido Dafiti? Fez uma compra na Dafiti e quer monitorar cada etapa da sua encomenda? Bom, seu desejo é uma ordem. Abaixo você vai entender todo o processo para você rastrear o seu pedido na Dafiti sem sair de casa e o melhor, 100% pela internet. Vamos lá!

Rastreamento Pedido Dafiti

Para muitas pessoas, o processo de rastrear um pedido tende a ser complicado e muitas vezes complexo. Infelizmente, dependendo do lugar que você compra, o processo realmente é mais complexo.

Entretanto, em sites como Dafiti, Kanui, Magalu entre outras, o processo de rastreamento é incrivelmente simples. Pois, além de você ter a possibilidade efetuar a consulta pela internet, a Dafiti, por exemplo, também disponibiliza a consulta para você através do telefone.

A seguir, você vai entender um pouco melhor como funciona o sistema de rastreio da Dafiti e posteriormente, o passo a passo completo para você rastrear o seu produto agora mesmo.

A proveite para ver como Rastrear Pedido Riachuelo, e todas as informações para o rastreio.

Como Funciona o Rastreio Pedido Dafiti?

Hoje em dia, a Dafiti é uma empresa de comércio eletrônico que possui uma parcela muito grande do mercado, principalmente em roupas, calçados e acessórios.

Por ter uma circulação de produtos tão extensa, a Dafiti atua com 2 transportadoras de grande nome no mercado, tanto os Correios, como a empresa privada SSW. Dessa forma, dependendo da transportadora escolhida no momento da compra, você vai utilizar um método diferente de rastreio.

Todavia, além de poder utilizar as plataformas da própria transportadora, a Dafiti possui uma plataforma de rastreio em seu próprio site e no aplicativo. Como é no Magazine Luiza, que possui o Rastreamento Magazine Luiza, e veja também o passo a passo para Rastrear Pedido Carrefour.

Dessa forma, assim que você comprar o seu produto, o mesmo pode ser rastreado na sua própria conta Dafiti? Como fazer isso? Acompanhe o tópico abaixo.

Rastrear Pedido Dafiti

Como mencionado anteriormente, além dos sites dos Correios e da SSW, você também tem a opção de utilizar o site oficial Dafiti, para isso, basta seguir o passo a passo completo abaixo;

Passo 1: Acesse o site oficial Dafiti, clicando aqui ou acesse o Aplicativo;

Passo 2: Neste momento, clique em “Entrar” e acesse a sua conta;

Passo 3: Ao entrar na sua conta, clique em “Meus Pedidos”, selecione “Meu Pedidos Novamente” e pronto, você terá alguns detalhes da sua encomenda.

Caso você queira ainda mais detalhes sobre a sua encomenda, o ideal é que você faça o monitoramento no site oficial dos Correios, clicando aqui, ou da SSW. Para isso, basta acessar o site da empresa e inserir o número de rastreio do produto.

Dafiti Telefone

Caso tenha alguma dúvida, você também pode utilizar o telefone da empresa, um canal de atendimento ideal para tirar dúvidas, fazer reclamações ou mesmo solicitar o monitoramento do seu produto.

Canais de Atendimento:

Telefone: 11 3053-7500

Sobre a Dafiti

Atualmente a Dafiti é uma das maiores empresas do Brasil quando falamos em Lifestyle.

Com mais de 10 anos de história, a empresa já está atuando em 4 países, com mais de 400 mil produtos em suas empresas, como é o caso da Kanui, por exemplo. Para dar variedade para você cliente, até o momento a Dafiti possui parceria com mais de 6000 marcas do mercado nacional e internacional.