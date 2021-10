A seguir, você vai ver todas as informações sobre como Rastrear Pedido Riachuelo. Além disso, vamos falar um pouco sobre a empresa, como você pode entrar em contato com ela e claro, dar mais detalhes como o monitoramento oferecido pela própria empresa. Vamos lá!

Rastreamento Pedido Riachuelo

Atualmente, quando este artigo está sendo redigido, a Riachuelo é a terceira maior rede de lojas do Brasil. Provavelmente você já sabe qual é a primeira e a segunda, não é mesmo? Claro, a Renner e a C&A.

Além de ter uma grande rede de lojas, atuando em diversos estados do Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a empresa também possui um comércio eletrônico (e-commerce).

Dessa forma, para você que não quer sair de casa, mas também não quer deixar de andar com roupa nova, é possível comprar a roupa que deseja e recebê-la no conforto da sua casa.

Entretanto, para que não ocorra problemas na hora da entrega, a Riachuelo desenvolveu um sistema para você poder rastrear o seu pedido e estar disponível para recebê-lo no dia da entrega.

Como Funciona o Rastreio Pedido Riachuelo?

Antes de mais nada, você sabe como funciona o rastreio do e-commerce da Riachuelo? Em resumo, ele funciona de forma semelhante a outras lojas, como é o caso do Magazine Luiza, que já falamos aqui do Rastreamento Magazine Luiza, e também semelhante ao processo para Rastrear Pedido Dafiti.

Através de um sistema logístico próprio e um código de rastreio, o software consegue atualizar em tempo integral onde o produto se encontra.

Como? Os produtos são registrados de acordo com a etapa do envio. Com isso, toda vez que o mesmo passar por uma etapa, o software é atualizado na plataforma da Riachuelo.

Hoje em dia, existem 3 formas simples de você rastrear o seu produto Riachuelo, são elas:

Site;

Aplicativo;

Transportadora.

Rastrear Pedido Riachuelo

A fim de buscar informações simples sobre o monitoramento do seu produto, tanto o site, como o aplicativo da empresa, consegue mostrar o que você procura. Mas, caso você queira informações mais detalhadas, neste caso, o ideal é acessar o site da transportadora e efetuar o rastreamento por lá.

Abaixo, vamos mostrar como você pode efetuar o rastreio mais simples, porém não menos eficaz, utilizando o site da empresa.

Passo 1: Acesse o site oficial da Riachuelo, clicando aqui;

Passo 2: Assim que acessar o site, acesse a sua conta e clique em “Meus Pedido”;

Passo 3: Por fim, basta selecionar o pedido que deseja consultar e clicar em ver todos os detalhes.

Além do site, você também pode efetuar essa solicitação pelo aplicativo utilizando o mesmo passo a passo.

Riachuelo Telefone

Utilizando o site oficial da empresa, clique em Central de Atendimento. Nesta página você vai conseguir ter acesso a todos os números de telefone da empresa, como é o caso do WhatsApp, por exemplo: 800-772-3555.

Junto com o WhatsApp, você também pode entrar em contato com o número de voltado para as compras feitas de forma online, basta ligar para:

Capitais e regiões metropolitanos: 4003-0515

Demais localidades: 0800-729-0515

Esses contatos podem ser utilizados para diversos fins além de localizar sua encomenda, por exemplo através da central do cliente, você poderá solicitar a sua fatura Riachuelo, e garantir o pagamento da mesma em dia, sem acrescimentos de juros por atraso.

Sobre a Riachuelo

Fundada em 3 de outubro de 1947, a Riachuelo começou no Rio Grande do Norte com uma loja de tecidos. Em 1979, os irmãos Nivaldo e Newton Rocha adquiriram a Riachuelo, expandindo a empresa até se tornar o que é hoje.