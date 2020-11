Para facilitar a consulta da segunda via da fatura do cartão, a Renner oferece essa opção através do seu site, do aplicativo, pelo telefone e até mesmo pelo WhatsApp. Veja abaixo como ter em mãos a sua Renner Fatura.

2ª Via Fatura Renner pelo Site

A consulta da segunda via pelo site funciona da seguinte forma:

O cliente deve acessar o site: https://www.lojasrenner.com.br/.

Clicar na aba “Pagamento” e digitar o CPF no qual o cartão está associado e clique em “Prosseguir”.

Digitar a senha da conta cadastrada no site.

O cliente será redirecionado para uma página com as informações do seu cartão e as faturas do cartão estarão disponíveis nessa página.

Nesse site o cliente pode salvar a fatura em PDF para depois imprimir para pagar em uma casa lotérica. Também é possível pagar pelo aplicativo do banco na mesma hora sem precisar sair de casa.

2ª Via Fatura Renner pelo APP

O cliente deve ter o aplicativo instalado para a consulta da segunda via. Para instalar o aplicativo em celulares com sistema android basta acessar o aplicativo Google Play e buscar por “Lojas Renner” ou clicar aqui. Para celulares com sistema IOS basta acessar o aplicativo App Store e buscar por “Lojas Renner” ou clicar aqui.

A consulta da segunda via pelo aplicativo funciona da seguinte forma:

O cliente deve abrir o aplicativo, acessar a aba “Cartões”, informar o CPF e clicar em prosseguir.

As faturas estarão disponíveis para a consulta e para salvar em PDF para o pagamento.

2ª Via Fatura Renner pelo Telefone

A consulta da segunda via pelo telefone funciona da seguinte forma:

O cliente deve ligar a Central de Atendimento da Renner, através do telefone: 4004 2900.

O cliente deve solicitar a segunda via para a atendente, essa via será enviada através do e-mail cadastrado para aquele cartão.

O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h30 até às 21h, e aos sábados das 8h até às 20h. Com a fatura no e-mail o cliente pode imprimir para pagar depois ou pagar no mesmo momento com o aplicativo do banco.

Segunda Via da Fatura pelo WhatsApp

Uma outra opção que a Renner oferece para a consulta da segunda via da fatura é através do WhatsApp, sendo considerada uma das opções mais práticas, pois basta que o cliente:

Envie uma mensagem para o número (51) 3921 4004;

Solicite a segunda via com a atendente virtual.

A fatura será enviada no próprio WhatsApp, em formato PDF.

Onde pagar a fatura do cartão Renner

A fatura do cartão Renner pode ser paga de forma online através dos aplicativos do banco, ou de forma presencial em agências bancárias ou casas lotéricas.

Além disso, através do site o cliente pode optar pela escolha de pagamento na função “Débito automático”, em que todo mês o valor da fatura é descontado automaticamente da conta do cliente, assim ele tem mais praticidade no pagamento.