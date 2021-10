A Riachuelo é uma das maiores empresas do ramo da moda do país, com lojas espalhadas por todo o Brasil, além da opção da loja virtual, em que o cliente compra e recebe seu produto sem precisar sair de casa. Também disponibiliza informações da Riachuelo Telefone e sua central de atendimento, para os clientes tirar suas dúvidas.

A Riachuelo aceita diversas formas de pagamento, como o cartão Riachuelo, além de vários outros serviços para facilitar o dia a dia do cliente, como diversos canais de contato para que o cliente possa fazer solicitações e resolver problemas.

Riachuelo Telefone

A Riachuelo disponibiliza um canal de atendimento telefônico exclusivo para que os clientes possam tratar sobre assuntos relacionados com compras, cartões e pagamentos. Através do telefone o cliente recebe atendimento de um atendente em poucos minutos.

Como Entrar em Contato com Riachuelo Telefone

A Riachuelo disponibiliza diversos canais de atendimento para o cliente, para que ele possa entrar em contato com a loja pata rastrear o pedido Riachuelo ou da forma que preferir. Os principais canais de atendimento para entrar em contato com a Central de Atendimento da Riachuelo são:

WhatsApp, que está disponível através do número 800 772 3555;

Central de atendimento para compras online, através dos telefones: 4003 0515 (para quem reside em capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0515 (para quem reside nas demais localidades);

Central de atendimento para compras físicas, através dos telefones: 0800 721 4033 ou 0800 722 0626, caso possua deficiência auditiva;

Chat virtual de atendimento, que está disponível em: https://www.riachuelo.com.br/central-de-atendimento/.

Chat Riachuelo

Uma forma simples de entrar em contato com a Riachuelo é através do chat virtual da loja, onde o cliente pode entrar em contato com a atendente virtual e tratar sobre assuntos mais simples, como por exemplo a fatura Riachuelo e solicitar de forma fácil uma segunda via da mesma..

Para entrar em contato com a loja através do chat é necessário acessar o link que está disponível em: https://www.riachuelo.com.br/central-de-atendimento/ e selecionar a opção “falar com a atendente virtual”.

WhatsApp Riachuelo Telefone

A Riachuelo também disponibiliza atendimento através do WhatsApp, diretamente com a atendente virtual. Para entrar em contato com a central de atendimento através do WhatsApp é necessário que o cliente envie uma mensagem para o número 800 772 3555.

SAC Riachuelo

O Serviço de Atendimento ao Cliente da Riachuelo funciona através do atendimento telefônico, onde o cliente pode realizar solicitações e solicitar serviços. Para entrar em contato com o SAC da Riachuelo é necessário que o cliente ligue para 0800 721 4033.

Ouvidoria Riachuelo

Caso o cliente entre em contato com a Riachuelo mas não recebe atendimento ou uma solução para seu problema, deve entrar em contato com a Ouvidoria da Riachuelo através do telefone 0800 727 3255.

Reclamação Riachuelo – Como fazer

O cliente pode realizar uma reclamação sobre um produto, serviço ou atendimento da Riachuelo diretamente na Ouvidoria, informando o ocorrido com detalhes. A equipe da Ouvidoria irá propor soluções para a solicitação e reclamação do cliente.

Caso o cliente não fique satisfeito, pode realizar uma reclamação também na plataforma Reclame Aqui, uma plataforma especializada em reclamações de empresas brasileiras, parecido com uma forma digital do Procon.