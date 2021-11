A Roraima Energia é uma companhia que se encarrega do fornecimento elétrico para milhares de endereços no estado de Roraima, assim como o nome já diz. Contudo, se estiver procurando mais detalhes sobre a Roraima Energia 2ª via, em caso de não recebimento da sua conta, ou extravio, confira como solicitar um nova via ao longo desse texto.

Caso necessite emitir a segunda via Roraima Energia, é necessário que saiba que hoje em dia há muitas formas através das quais conseguirá obter êxito para o seu pagamento. Desta forma, conseguirá saber como proceder como a emissão da nova via através do site, aplicativo ou inclusive do telefone, caso seja sua preferencia.

Além disso, finalizaremos trazendo informações sobre a Roraima Energia telefone e os contatos para que consiga falar com um atendente para relatar questões sobre a fatura, falta de energia, ou outras questões pertinentes de contato.

Segunda Via Roraima Energia

Anteriormente, quem não recebia adequadamente sua fatura teria que fazer uma viagem até uma agência da empresa para conseguir que um atendente a imprimisse novamente. Porém, hoje em dia quem precisa de uma segunda via Roraima Energia conta com um caminho muito mais simples para obter este documento de pagamento, os quais iremos detalhar ao decorrer desse artigo.

2ª Via Roraima Energia Pelo Site

Uma das alternativas muito utilizadas para quando não recebe sua fatura de forma tradicional é utilizar o site da companhia.

Logo, se estiver procurando informações sobre como fazer isso, deve-se ir até página inicial da empresa.

Agora, conseguirá ir até o botão chamado 2ª via de Contas .

. Desta forma, conseguirá preencher os detalhes sobre a sua unidade consumidora, que podem ser encontrados na sua fatura;

Além disso precisará do seu CPF.

Na sequência verá suas faturas em aberto e escolherá como fazer o seu pagamento.

2ª Via Roraima Energia Pelo Aplicativo

Porém, hoje em dia muitas pessoas optam por fazer este processo através do aplicativo que, o qual é muito mais rápido, e acessível, podendo ser feito desde qualquer local. Desta forma, deverá:

Ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar por Roraima Energia.

Em seguida, deverá instalar o aplicativo e fornecer informações sobre a sua UC ou CPF.

Após, conseguirá navegar até o botão de pagamentos e verá o débito que está em aberto;

Basta selecionar o jeito que deseja quitar e continuar.

2ª Via Roraima Energia Pelo Telefone

Se estiver procurando saber como fazer emitir um novo via pelo telefone, saiba que também pode entrar em contato com a Central de Atendimento.

Assim, ao ligar ao 0800 701 9120 conseguirá obter a sua fatura a qualquer momento e qualquer dia.

Telefone e Contatos

Finalmente, se estiver procurando saber mais sobre o telefone da Roraima Energia e outros contatos da empresa além da Central de Atendimento que apresentamos anteriormente.

Saiba que também há outras opções para entrar em contato caso exista alguma questão. Por exemplo, para caso de dúvidas e reclamações deve ligar ao 0800 095 1152.