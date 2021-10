A Sabesp é responsável pela distribuição de água para o estado de São Paulo, abastecendo mensalmente milhares de residências espalhadas pelo estado. Atualmente, a Sabesp disponibiliza diversas formas para que o cliente entre em contato e possa solicitar serviços, como a solicitação da Sabesp 2ª Via de sua conta.

Segunda Via Sabesp

A segunda via da conta Sabesp deve ser emitida por todos aqueles clientes que ou perderam suas contas ou estão com pagamento atrasado, evitando juros e multas. Por isso, a Sabesp disponibiliza algumas formas para emissão da segunda via, como através do site aplicativo Central de Atendimento. Veja como é feito para emitir Caern 2ª Via.

2ª Via Sabesp Pelo Site

Uma das formas mais simples e práticas de emitir a segunda via de sua fatura Sabesp é através do site da Companhia. Para emitir a segunda via de sua conta Sabesp através do site é necessário que o cliente:

Acesse o site do Companhia, que está disponível em: https://www9.sabesp.com.br/home;

Selecione a opção “Minhas Faturas”;

Selecione a opção “2ª via de conta”;

Realize o login com seus dados cadastrados na aba “Segunda Via” ou selecione a opção “Não está cadastrado?” caso ainda não possua um cadastro no site da Sabesp;

A segunda via de sua conta estará disponível para impressão ou pagamento online.

Saiba: Como fazer para emitir Cagepa 2ª Via, e também Águas Guariroba 2ª Via.

Pelo Aplicativo

Outra forma simples de solicitar a 2ª via da fatura é através do aplicativo Sabesp. Com o aplicativo, o cliente consegue monitorar o quanto é gasto mensalmente, além de ter acesso a todas as suas contas, até mesmo as que já foram pagas. para emitir a segunda via de sua conta Sabesp através do aplicativo é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo da Sabesp que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Realize o login com sua conta (caso ainda não possua conta basta selecionar a opção “Ainda não possuo cadastro”);

A segunda via de sua conta estará disponível para copiar o código de barras e realizar o pagamento online ou então para o pagamento em casas lotéricas ou agências bancárias.

2ª Via Sabesp Pelo Telefone

Também é possível solicitar a segunda via de sua fatura através do telefone da Central de Atendimento da Sabesp. Para solicitar a segunda via de sua fatura através do telefone da Central de Atendimento é necessário que o cliente:

Ligue para a Central de Atendimento, através do número 0800 055 0195 ou 0800 016 0195 (para pessoas com deficiência auditiva);

Solicite com o atendente a segunda via de sua fatura;

Confirme os dados solicitados pelo atendente.

Sabesp Contatos

A Sabesp disponibiliza diversos canais de atendimento para o cliente, para que ele possa entrar em contato com a distribuidora de água, principalmente em casos de emergência, como vazamentos de água e esgoto. Os principais canais de atendimento são:

Central de Atendimento telefônico: 0800 055 0195 ou 0800 016 0195 (para pessoas com deficiência auditiva);

Agência de Atendimento Virtual, disponível em: https://agenciavirtual.sabesp.com.br/;

Atendimento de emergência, através do telefone 195.