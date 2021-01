Todo o ano nossos benefícios sociais, trabalhistas e previdenciários sofrem atualizações que muitas vezes visam trazer beneficio ao trabalhador assalariado que depende da renda para o sustento, assim como tais benefícios citados o salario mínimo nacional também sofre reajuste anual, como já de costume esse ano não foi diferente, porém apesar do cenário de crise que estamos tendo atualmente no Brasil, o valor de aumento do salário mínimo 2021 foi considerável.

Qual o valor do Salário Mínimo 2021?

Considerando a inflação atual e toda a situação econômica o salario mínimo foi reajustado com a alíquota de 6,47%, isso dar um valor de retorno ao trabalhador de R$ 57,00 reais a mais em cima do salario anterior que era de R$ 1.045,00, sendo assim o salário mínimo de 2021 foi anunciado R$ 1.100,00, esse aumento faz impacto em todos os benefícios trabalhistas adquiridos pelo o trabalhador.

Se pararmos para pensar a maior parte da população sobreviver com um salario mínimo, sendo assim muitas famílias que dependem da renda, agora podem contar com esse valor a mais, que com certeza faz toda a diferença no orçamento.

Além disso, esse aumento também dar impacto em outros benefícios concedidos aos aposentados que também recebem a sua aposentadoria de acordo com o piso.

Reajuste do Salário Mínimo 2021

O aumento do salarial serve para aquecer a economia do país, pois ajuda a manter e até mesmo aumentar a compra do consumidor em diversas regiões, quanto maior for o consumismo, mais imposto o Governo arrecada.

O valor do salário mínimo de R$ 1.100,00 entrará em vigência a partir do dia 01 de janeiro de 2021, sendo assim todo e qualquer trabalhador que for contratado em regime de CLT não pode ganhar salario menor do que o de vigência nacional.

O governo estar com a expectativa da melhoria da economia do Brasil e sendo assim maior valorização da mão de obra, ou seja, ele pretende fazer um plano de desenvolvimento para que esse salario evolua cada vez mais.

Crescimento do Salário Mínimo 2021

Apesar de todo o cenário esse aumento foi o mais significativo em todo o tempo de vigência da verba, muitas pessoas de variadas categorias trabalhistas dependem deste valor mensal para ser manter e pagar todas as despesas.

Imagina quanto dinheiro a mais o Governo vai ter que prover para pagar todos os assalariados, foi um aumento que vai melhorar a vida do governo e a do trabalhador, pois assim o cidadão assalariado conseguirá acompanhar aos aumentos da inflação do país e o cidadão continua consumido.

Todas as pessoas que recebiam o valor anterior agora passam a receber o valor de salario mínimo de vigência. É importante que a sua empresa acompanhe todos os movimentos de melhoria trabalhistas, por conta do direito do trabalhador, caso você esteja trabalhando e a sua empresa não tenha feito a troca do valor, tente conversar com a mesma para saber o ocorrido, ou se a empresa recusar dar o aumento procure o sindicato da sua categoria, para resolução do problema, o ministério do trabalho e emprego também pode lhe auxiliar em questões como esta.