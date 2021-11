Empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico da cidade de Campinas. A Sanasa é referência no tratamento de água e uma das pioneiras na inserção de flúor na água levada para as casas dos brasileiros. Resultado disso foi a diminuição de incidência de cárie na população. Sendo assim, se a empresa fornece água para a sua residência e caso você precise gerar a Sanasa 2ª Via, saberá como a seguir.

Segunda Via Sanasa

Em primeiro lugar, a empresa possui um site bem simples que facilita a solicitação de serviços de Agência Virtual, fato que possibilita a praticidade para a vida do consumidor e diminui o estresse de resolver burocracias presencialmente, ou por telefone. Ou seja, se você gostaria de solicitar a segunda via da sua fatura, acompanhe as possíveis formas abaixo.

2ª Via Sanasa Pelo Site

Para gerar a segunda via da sua fatura pelo site, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Sanasa

Na página principal clique em “Segunda Via da Fatura”

Coloque o código do consumidor

Preencha seu CPF ou o CNPJ da sua empresa

Clique em Consultar

É importante saber que este serviço está disponível todos os dias. Além disso, no site da empresa é possível solicitar a fatura digital, consultar os débitos, e ainda solicitar o débito automático do seu boleto, recurso que evitaria indevidos atrasos por simples esquecimento e facilita a vida de muitas pessoas. Ou seja, se você tem interesse não deixe de dar uma olhada nesses recursos do site da empresa.

Segunda via Pelo Aplicativo

Para você que gosta de praticidade e resolver as coisas na palma da mão, é importante saber que a empresa não possui aplicativo próprio. Isto é, não é possível gerar fatura por esse tipo de serviço.

Segunda Via Pelo Telefone

Ademais, se você prefere pedir um novo boleto por telefone, é possível acessar esse canal de forma simples e rápida. Sendo assim, para solicitar a segunda via da sua fatura por tele atendimento diretamente com um atendente, faça o seguinte:

Para regiões com o DDD 19

Ligue para: 0800 772 1195

Sem o DDD 19

Ligue para: (19) 3735 5000

Após isso, espere para ser atendido

Informe seu CPF e código da residência

E depois, solicitar um novo boleto para ser entregue por e-mail

Contatos

Para finalizar, se você gostaria de entrar em contato com a empresa, para reportar aalgum problema ou fazer alguma reclamação de serviço, elogios, questionar o valor da sua conta. É importante que tenha as possíveis formas de entrar em contato com a empresa. Sendo assim, não hesite em ligar para um dos números abaixo para falar com a Central de Atendimento:

Para DDD 19: 0800 772 1195

Para outras regiões: (19) 3735 5000

Além disso, se você deseja falar com a Ouvidoria sobre um problema não solucionado pelos outros canais de atendimento da empresa, basta você preencher o formulário do site e aguardar contato. Ou utilizar um dos números acima.

No entanto, atente-se aos horários de atendimento, visto que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta.