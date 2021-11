A Sanep é uma entidade surgida da prefeitura de Pelotas. A empresa é uma das mais importantes do estado do Rio Grande do Sul e é responsável pela distribuição de água do município, além disso, pela captação, tratamento, distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários. Sendo assim, se você precisa gerar a Sanep 2ª Via da sua conta, descobrirá ao longo do texto abaixo:

Segunda Via Sanep

Em primeiro lugar, se você não recebeu o seu boleto em casa ou perdeu por algum motivo, é possível gerar uma segunda via de conta.

Ou seja, para isso será necessário escolher um dos processos que serão apresentados para gerar a segunda via da sua fatura Sabesp. Sendo assim, fica a seu critério qual será a forma mais prática e acessível para a sua situação e os recursos que têm em casa. Sendo assim, veja abaixo como gerar a segunda via da sua conta:

2ª Via Sanep Pelo Site

Em resumo, se você está sempre no uso do computador, e acessar o site não seria nenhum trabalho, essa pode ser uma ótima opção. Ou seja, para isso, basta seguir os passos abaixo:

Entre no site da Sanep (clicando aqui);

Role a página inicial para baixo

Vá em “Tarifa de Água”

Clique em “2ª Via da Conta”

Escolha entre “Mês Corrente” e “Meses anteriores”

Acesse com o seu número de inscrição

Imprima a fatura desejada

Ademais, é possível usar os recursos do site para solicitar outros serviços, como o envio de conta por e-mail, a baixa de tarifa, e a mudança da data de vencimento.

2ª Via Sanep Pelo Aplicativo

De forma resumida, para você que prefere acessar de forma prática direto do aplicativo do seu celular, infelizmente a empresa não possui aplicativo próprio para a facilitação de serviços e solicitações.

Segunda Via Pelo Telefone

Ademais, caso você prefira entrar em contato diretamente com um atendente da empresa e ainda tirar as possíveis dúvidas sobre o serviço ou questionar a cobrança da fatura. Siga os passos abaixo:

Ligue para: (53) 3026 1144

Terá de informar o atendente o código residencial

Seu CPF ou CNPJ

Após isso, informe o e-mail para receber a fatura

Acesse o boleto por e-mail

Salve ou imprima

Contatos

Por fim, se você gostaria de ter em mãos o contato da empresa para tirar dúvidas sobre os serviços prestados, informar um problema na sua cidade, questionar suas cobranças, ou simplesmente fazer um elogio, utilize as formas de contato abaixo.

E-mail: [email protected]

Números de Contato:

(53) 3026 1144

(53) 3025 3797

115

É importante saber que o horário de atendimento funciona das 8h às 14h, apenas nos dias úteis.

Além disso, é possível entrar em contato com a empresa por meio de redes sociais

Facebook: facebook.com/sanneppelotas/

Instagram: instagram.com/sanneppelotas/

Twitter: twitter.com/sanneppelotas/

Ou seja, você poderá acompanhar as novidades da empresa e tirar suas dúvidas sobre os novos serviços prestados sempre que possível. Ademais, participar ativamente dos serviços da empresa é avaliar e notificar a veracidade dos serviços prestados e fazer reclamações sempre que necessário, democratizando as formas de atuação desse serviço.