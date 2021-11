Se você for um dos moradores de Mato Grosso do Sul certamente já ouviu falar sobre a Sanesul. Esta é uma empresa que foi fundada em 1979 e se encarrega do saneamento e distribuição hídrica em todo o estado. Contudo, eventualmente pode acontecer que não receba a sua primeira via e precise saber mais sobre a Sanesul 2ª via.

Além disso, escolherá a segunda via Sanesul com todas suas alterativas para obter esse documento de pagamento. Desta forma, conseguirá ir até o site, aplicativo ou telefone para conseguir sua fatura em aberto que eventualmente o levará a fazer o seu pagamento.

Finalmente, se por algum motivo precisa ter as informações específicas com o Sanesul telefone e contatos que permitirá que entre em contato com a empresa sempre que desejar ou precisar, acompanhe a leitura.

Segunda Via Sanesul

Se estiver procurando como obter a segunda via Sanesul saiba que a primeira alternativa é ir até uma agência e pedir diretamente para um dos atendentes. Porém, esta opção não é uma questão viável para a maioria das pessoas, por isso informaremos mais sobre o site, aplicativo ou telefone.

Saiba Também: Tudo sobre como obter a sua fatura Aguas de Niterói 2ª Via e também a sua conta da Corsan 2ª Via para solucionar suas dúvidas sobre o seu fornecimento hídrico.

2ª Via Sanesul Pelo Site

Se estiver procurando informações sobre como obter a sua 2ª via pelo site é necessário que vá até a página oficial. Onde deverá ir até uma aba chamada Agência Virtual, logo conseguirá obter a sua 2ª Via da Conta.

É neste apartado conseguirá preencher os detalhes da matrícula de água e esgoto dos meses anteriores, assim como o CPF ou CNPJ do titular. Após entrar na plataforma conseguirá saber mais ao respeito da fatura em aberto.

2ª Via Sanesul Pelo Aplicativo

Logo, se precisar de uma alternativa mais eficiente e rápida que consiga acessar desde qualquer local vale a pena ter o app no seu celular para consulta sempre que desejar. Assim, deverá ir até sua loja de aplicativos e procurar pelo Sanesul.

Uma vez que tenha o app descarregado conseguirá fazer login preenchendo informações referentes a sua matrícula e seu CNPJ ou CPF. Agora, entre no apartado onde está descrita a 2ª via da Conta e após conseguirá imprimir o seu documento.

2ª Via Sanesul Pelo Telefone

No entanto, se quiser entrar em contato pelo telefone para falar com um atendente que consiga brindar mais detalhes sobre sua fatura em aberto ou qualquer questão especifica que esteja acontecendo com sua conta em particular.

Portanto, nossa recomendação é que adicione aos seus contatos o número (85) 2180- 5454 e a partir disso conseguirá conversar com um atendente e solicitar a sua 2ª via.

Leia Mais: Sobre a Caema 2ª Via e também como obter os documentos para a Casal 2ª Via.

Telefone e Contatos

Finalmente se estiver procurando as alternativas que conta para entrar em contato vale a pena verificar mais sobre Sanesul telefone e contatos. Logo, nossa recomendação é que entre em contato com o contato que informamos anteriormente, assim conseguirá ter dados sobre sua conta em aberto, além de questões específicos relacionados a sua conta.