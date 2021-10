Pensando em contratar a Santander Financiamento e não consegue achar o telefone da central de atendimento, então está no lugar certo! Continue com a leitura para saber mais sobre o Santander Financiamento telefone.

Carro, casa, negócios. A vida de muita gente roda em torno de objetivos que parecem inalcançáveis, a maioria é por falta de dinheiro para investimento. E nesse caso, nos dias de hoje, é comum que a única saída para conquistar um bem próprio é pedindo socorro ao financiamento. E vamos admitir, nada melhor do que um banco para isso, não é mesmo?

Dessa forma, o Santander Financiamento pode ser a solução para os seus sonhos. E mais adiante, nessa publicação, esclareceremos as várias formas de entrar em contato com a organização.

Ademais, não importa a situação, se você precisa apenas tirar uma simples dúvida, não hesite em entrar em contato. Saiba que um telefonema pode evitar deslocamentos desnecessários e adiantar a sua vida.

Então, se você gostaria de solicitar um serviço, tirar dúvidas, ou fazer reclamações da área de Financiamentos do Santander, continue com a gente e saberá como.

Dessa forma, iremos apresentar os canais de atendimento do setor de financiamentos do banco Santander:

Santander Financiamento Telefone

É essencial que você saiba, antes de tudo, os dias de atendimento. Ou seja, de segunda a sexta-feira você pode entrar em contato com a Central de Atendimento do banco para pedir informações, fazer consultas, ou transações.

Desta maneira, os números de telefone abaixo servem para as áreas de Financiamento de serviços, bens e veículos:

Regiões metropolitanas: 4004 9090

Demais localidades: 0800 722 9090

Como Entrar em Contato

Primeiramente, antes de qualquer coisa, é importante destacar que a única forma de entrar em contato com o Santander Financiamento é por ligação telefônica.

Melhor dizendo, não é possível, de forma alguma, entrar em contato com a instituição financeira nem por chat, WhatsApp ou e-mail. Então, fique esperto para não cair em golpes. Além disso, para conseguir uma comunicação efetiva com o banco, será preciso ligar para um dos números apresentados na sequência a seguir, e isso, de acordo com a sua necessidade.

Para dúvidas como atualizar o boleto Santander, a melhor opção é tentar pelo próprio aplicativo do banco, ou através do bankline.

SAC Santander Financiamento

O SAC do Santander Financiamento pode ser usado para cancelar serviços, fazer reclamações, ou pedir informações gerais, como rastrear o cartão Santander. Dessa forma, para conseguir atendimento em qualquer uma das ações apresentadas, ligue:

0800 762 7777

Se você é deficiente auditivo ou de fala, ligue:

0800 771 0401

Para ligações de fora do Brasil, você pode usar o número abaixo para fazer ligações a cobrar:

+55 (11) 3012-3336

Ouvidoria Santander Financiamento

Em segundo lugar, é importante saber que, é comum que haja alguma insatisfação com o atendimento. Ou seja, sempre que a solução apresentada pelos atendentes do SAC não for do seu agrado, entre em contato com a Ouvidoria, e ligue:

0800 726 0322

Se você é deficiente auditivo ou de fala, ligue:

0800 771 0301

Para ligações de fora do Brasil, você pode usar o número abaixo para fazer ligações a cobrar:

+55 21 (11) 3012 0322

No entanto, é bom ficar atento aos horários de atendimento, que é feito das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h. Além disso, eles não atendem em dias de feriado.

Reclamação – Como fazer

Para finalizar, se a solução apresentada pelo SAC ou Central de Atendimento não te agradou, é possível fazer a reclamação pela Ouvidoria no número apresentado no tópico acima.