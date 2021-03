SARESP 2021: Inscrições, Data, Provas, Resultado

Atualmente existem diversas formas de avaliar o aprendizado dos alunos de escolas públicas, como é o caso do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no Estado de São Paulo (SARESP 2021), uma prova realizada anualmente, por alunos que estão cursando o 3º, 5º, 7º e 9º ano do ensino fundamental ou então o 3º ano do ensino médio. A SARESP 2021 visa monitorar como está o desempenho desses alunos, avaliando o conhecimento deles com uma avaliação com questões na área de matemática, português, ciências da natureza e humanas, além de ter também uma redação.

A avaliação é desenvolvida na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, aplicada pela escola, e com os resultados dessa avaliação é possível avaliar como está o desempenho dos alunos, de acordo com a escola e com o ano, servindo com um importante indicados e usado como base para calcular o Índice de Desenvolvimento de Educação no Estado de São Paulo (Idesp). Cria assim e redireciona ações para os pontos mais críticos no desempenho escolar que foram encontrados na avaliação.

Inscrição SARESP 2021

Como a avaliação do SARESP é realizada pela escola, o aluno não precisa fazer sua inscrição individualmente em nenhum site, sendo responsabilidade da escola essa inscrição e aplicação da prova.

Para a edição do SARESP 2021 e também de 2021 não haverá período de inscrições, por conta da pandemia, e por conta das escolas estarem fechadas para as aulas presenciais. No entanto, para as edições normais do SARESP, a inscrição é feita da seguinte forma:

O gestor da escola acessa o site do SARESP, disponível em: https://saresp.fde.sp.gov.br/;

O gestor deve selecionar a opção para realizar a inscrição dos alunos de sua escola;

Após o preenchimento do formulário com os dados solicitados, a inscrição estará finalizada.

Por ser uma prova aplicada pela escola, o aluno não precisa acessar nada e nem se inscrever em nada.

Prova SARESP 2021

Como mencionado anteriormente, por conta do contexto de pandemia e isolamento social, em que os alunos tiveram aulas na modalidade à distância, as provas do ano de 2021 e 2022 não serão realizadas.

Isso porque a secretaria de educação julga ser ineficaz avaliar o desempenho dos alunos em um contexto tão delicado quanto o atual.

Data da Prova de 2021

As provas costumam ser aplicadas no final do ano, no último semestre do ano. As próximas provas do SARESP 2021 ainda não possuem data de aplicação e nem data para inscrição na prova.

No entanto, assim que as aulas presenciais voltarem, a prova será remarcada e aplicada.

Resultado SARESP 2021

O resultado do SARESP 2021 pode ser consultado através do site do SARESP, para isso é necessário:

Acessar o site do SARESP, disponível em: https://saresp.fde.sp.gov.br/Default.aspx;

Selecionar a opção “Boletins”;

Selecionar a modalidade da escola (estadual, municipal, particulares, SESI ou escolas técnicas);

Selecionar o ano de consulta, a cidade, o município e a escola que deseja consultar;

A página irá gerar um arquivo PDF com os resultados da escola.

Nessa página é possível consultar os resultados dos anos anteriores também.