A Semasa é uma empresa encarregada pelo fornecimento de água e esgoto para os municípios de Santo André ou Itajaí. Desta forma, se por algum motivo a sua primeira fatura não tiver chego da forma tradicional é possível que queira saber mais sobre Semasa 2ª via.

Logo, se estiver perguntando as alternativas que você tem para obter a Semasa segunda via, falaremos um pouco mais ao respeito. Contudo, saiba que existem opções diversas dependendo da sua necessidade e dos meios que tem à disposição.

Portanto, se procura saber mais sobre a Semasa 2ª via pelo site temos esta opção descrita no texto. Após, se o que procura é agilidade e poder procurar seus dados a qualquer momento saiba que pode contar com o passo a passo de como tirar a nova via também pelo aplicativo, além de explicar sos passo necessários para tirar a sua nova via também por telefone.

Semasa Segunda Via

Conforme informamos anteriormente ter Semasa segunda via é realmente muito importante não apenas para monitorar o seu consumo de água. Também é fundamental já que permite que o seu fornecimento não seja cortado, e principalmente o redime de qualquer dívida no seu nome.

Embora muitas pessoas ainda prefiram ir até a agência para obter este documento de forma presencial, saiba que atualmente há muitas mais alternativas, resta acompanhar a leitura.

Semasa 2ª Via pelo Site

Comumente, muitas pessoas costumam obter a Semasa 2ª via pelo site, bastando:

Acessar a pagina oficial e clicar no botão Login;

Neste momento, é importante que forneça os seus dados pessoais como CPF, código de conta, entre outros para que localizem o cadastro;

Após a consulta verá as faturas que se encontram em aberto;

Assim, poderá fazer o download para pagamento presencial ou apenas ir até o app e pagar.

Segunda Via Semasa pelo APP

Se estiver procurando uma alternativa mais dinâmica de consulta saiba que pode contar com a Semasa 2ª via pelo app. Desta forma, pode ir até a sua loja de aplicativos pelo celular onde conseguirá descarregar o app Semasa Mobile

Logo, abrirá o app e informará os seus dados pessoais e o código da sua residência. Após este passo receberá as faturas que se encontram em aberto para conseguir obter o boleto. O mesmo conseguirá ser pago pelos meios eletrônicos para que não incorra em nenhum tipo de dívida que o possa prejudicar.

Semasa 2ª Via pelo Telefone

Por último, muitas pessoas ainda preferem o contato pelo telefone. Principalmente porque podem falar com um atendente sobre qualquer dúvida ou solicitação específica que seja requerida. Portanto, para 2ª via pelo telefone ou inclusive para atendimentos emergenciais precisa ter sempre por perto o numero 115.

Neste telefone receberá atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui, após fornecer o seu CPF, endereço completo ou dados do contrato receberá a sua fatura encaminhada da forma que você preferir para a realização do pagamento.