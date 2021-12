Cansado de ter que parar em cada um dos pedágios das rodovias? Com a Semparar você se livra da preocupação de esquecer o dinheiro do pedágio em casa, e ainda tem muitos benefícios com isso. Sendo assim, para entrar em contato com a empresa pelo Semparar telefone, continue com a leitura do post e saberá como.

Para começar a usar basta fazer um dos planos da empresa e colar a Tag no vidro do seu carro. Assim você poderá evitar filas em cancelas não só de pedágios, mas também de estacionamentos, postos de combustível, além de outras coisas. Sendo assim, se você ficou interessado em pedir uma Tag para ter a vida no trânsito facilitada, veja como entrar em contato abaixo:

Semparar Telefone

Para se tornar clientes SemParar e contratar o Tag e Vale Pedágio, a Semparar fornece o contato exclusivo para falar com o canal de vendas.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 7367

Demais Localidades: 0800 721 736

No entanto, atente-se aos horários de atendimento, que funciona das 08:00h às 21:00h de segunda a domingo.

Além disso, para entrar em contato com a Central de Relacionamento basta utilizar um dos números abaixo:

Para capitais: 4002 1552

Demais Localidades: 0800 015 0252

Chat Semparar

A Semparar não fornece chat livre para qualquer pessoa, apenas para seus assinantes. Sendo assim, caso você já tenha feito sua assinatura dos serviços da empresa, é possível que você utilize o chat do site, no canto direito inferior, para entrar em contato e solicitar ajuda.

Semparar Telefone WhatsApp

A empresa fornece número de contato para esse canal, mas não para realizar qualquer atendimento, apenas para o desbloqueio de cadastro para solicitações ou alterações. Sendo assim, confira o número abaixo:

(11) 96311-5609

SAC Semparar

Caso você tenha alguma dúvida sobre o serviço, reclamações, elogios ou sugestões, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. A empresa estará disponível para o atender da melhor forma.

0800 723 2245

Em caso de deficiência auditiva, ligue:

0800 722 027

Ouvidoria Semparar

Em resumo, caso você tenha tido algum problema com os serviços da empresa e está com dificuldades de resolver nos canais primários de atendimento. Se você já entrou em contato com o SAC e guardou o seu número de protocolo, entre em contato com a Ouvidoria.

Esse canal é específico para a reclamação de casos não solucionados ou casos não resolvidos de forma satisfatória, de acordo com a necessidade do consumidor. Sendo assim, caso haja a necessidade, entre em contato com a Ouvidoria pelo número abaixo:

0800 770 0686

Reclamação Semparar – Como fazer

Para finalizar, nem todo serviço é perfeito, não é mesmo. Então, se você está tendo problema com o produto da empresa e tem reclamações para fazer, entre em contato com o SAC, que é o canal responsável por esse tipo de chamado. No entanto, caso nada seja resolvido, recorra a Ouvidoria. E, se mesmo assim, o atendimento permaneceu não sendo satisfatório, recorra à meios externos de reclamação.

O Reclame Aqui é uma ótima solução para fazer reclamações, e a empresa tem uma reputação média boa na plataforma. Ou seja, caso prefira, você consegue realizar a reclamação diretamente no site, que provavelmente será respondido.