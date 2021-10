Não encontra o Sequoia Telefone? Infelizmente, muitas vezes as empresas limitam o acesso do cliente à própria empresa. Entretanto, também existem aquelas empresas que possuem um ótimo canal de atendimento, porém, o mesmo não é encontrado pelo público.

Pensando nisso, a seguir você terá acesso a todos os detalhes sobre os principais canais de atendimento da empresa Sequoia. Vamos lá!

Qual o Número de Telefone Sequoia?

Hoje em dia, um dos principais canais de comunicação com o cliente da transportadora Sequoia é o seu próprio telefone. Através dele, você pode ter acesso de qualquer lugar do Brasil, do Sul ao Norte, porém, é importante ficar ciente no horário de atendimento que, atualmente é das 08:00 às 23:00.

Ao ligar para o telefone a seguir, você terá 4 opções, é importante selecionar a opção que deseja para falar diretamente com o setor apropriado para o seu pedido.

Telefone SAC Sequoia: (11) 4391-8800

Saiba: Como Encontrar Telefone Pelo Nome Completo, e também qual Telefone SoroCred.

Como entrar em contato com a Sequoia?

Existem outras formas de contato sem ser o telefone informado acima? Sim, embora a grande parte das transportadoras possuam uma plataforma limitada para o acesso ao cliente, existem outros meios para você conseguir contactar a empresa.

Por que os meios de contato são tão limitados? Em resumo, essas empresas tendem a trabalhar para outras empresas, como é o caso da Casas Bahia, Magazine Luiza, por exemplo.

Ou seja, a sua plataforma de atendimento ao cliente é limitada justamente por ela não trabalhar diretamente para o cliente e sim como uma prestadora de serviço de outras empresas. Como é o caso da Sequoia Rastreamento.

Veja: Como entrar em contato com a Tricae Telefone.

Chat Sequoia

Dentre as plataformas de atendimento não disponíveis ao público, o Chat Online da empresa está dentro delas.

Porém, o Chat Online está cada vez ficando mais comum entre as empresas, independente do setor. No próprio setor de logística e transporte, por exemplo, existem muitas empresas que atuam com essa plataforma.

Sequoia Telefone WhatsApp

Assim como o Chat Online, a transportadora Sequoia também não possui uma central de atendimento via WhatsApp. Embora esse aplicativo seja o queridinho do brasileiro, muitas empresas ainda não o utilizam como canal de atendimento para seus clientes.

SAC Sequoia Telefone

Finalmente! O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) é um dos setores disponíveis voltado ao atendimento ao cliente. Através do SAC, você consegue efetuar qualquer solicitação para a empresa, desde fazer reclamação, até ter detalhes sobre o transporte da sua mercadoria.

A fim de ter acesso ao SAC da empresa, basta ligar para o mesmo número de telefone mencionado logo no início do artigo: Telefone SAC Sequoia: (11) 4391-8800

Ouvidoria Sequoia

Cada ano que passa a Ouvidoria vem se tornando um canal dispensável tanto pelas empresas, como pelos próprios clientes. No lugar da Ouvidoria, outros meios tanto internos, como externos estão sendo utilizados, como o Reclame Aqui, por exemplo.

Reclamação Sequoia – Como fazer?

Se você gosta de saber a credibilidade que uma empresa possui no mercado, a plataforma do Reclame Aqui é indispensável para você.

Por quê? Através dele, você consegue ver todos os detalhes sobre a avaliação de uma empresa segundo seus próprios clientes. Além disso, você também consegue fazer uma reclamação pública, o que “obriga” a empresa a responder e resolver seu problema. Caso contrário, a avaliação da empresa tende a sempre diminuir.