Inscrição SESI 2021 – O Serviço Social da Indústria, popularmente conhecido como SESI, é hoje uma das maiores redes educacionais em nosso país, se destacando pelo ensino de qualidade que oferece, contando com professores capacitados, e com grandes destaques para as aprovações de alunos em vestibulares. Anualmente, novas vagas são abertas para que alunos fizerem a inscrição SESI 2021, ou para que os alunos que já estão na escola se matriculem e permaneçam na instituição.

O SESI 2021 é uma escola privada, com unidades em todo o território nacional, atendendo alunos que têm os pais ou responsáveis trabalhando em alguma indústria do país que tenha parceria com a instituição.

É de extrema importância que o pai ou responsável legal realize a inscrição e matrícula do aluno nos períodos estipulados pelo SESI 2021, pois após a data de inscrição, o aluno pode não conseguir garantir a sua vaga, dependendo de vagas remanescentes. Veja também com funciona:

SESI inscrição – Como Funciona?

O período de inscrições para fazer a matrícula SESI 2021 começa no final de cada ano, sendo que a inscrição pode ser realizada de forma totalmente online, para que o pai ou responsável possa fazer a inscrição sem ter que sair de casa, facilitando o processo. Essa forma de inscrição online é também usada para que o período de inscrições não seja perdido, e o aluno fique sem sua vaga.

O processo de inscrição para estudar no SESI pode ter pequenas variações de acordo com o estado em que o aluno reside, e é diferente para cada modalidade, como para o ensino fundamental e o ensino médio.

Independente da modalidade o processo é online, prático e seguro, e nos próximos tópicos iremos mostrar o passo a passo para realizar a inscrição de seu filho e garantir a sua vaga. Saiba também como utilizar:

Inscrição no SESI – Ensino Fundamental

O processo de inscrição pode ter pequenas variações de acordo com o estado, mas de maneira geral funciona da seguinte forma:

O pai ou responsável legal acessa a página inicial do SESI de seu estado (para isso basta abrir o seu navegador de pesquisa e digitar “SESI + Estado onde reside”);

Nessa página, é necessário procurar pela modalidade “Ensino Fundamental”;

Caso o período de inscrição ainda não tenha sido fechado, irá aparecer a opção para realizar a inscrição;

O responsável deve preencher toda a ficha de inscrição disponibilizada pelo site e concluir a sua inscrição.

Caso o período de inscrição tenha sido encerrado, mas ainda haja vaga remanescente, nessa mesma página irá aparecer a opção de “buscar por vaga remanescente”. Embora não seja garantido que haja vagas remanescentes, é uma opção para os responsáveis que perderam o prazo de inscrição.

Inscrição SESI – Ensino Médio

O processo de inscrição para os alunos do ensino médio é parecido com o processo de inscrição do tópico anterior, para se inscrever no ensino médio, basta que o pai ou responsável legal:

Acesse a página inicial do SESI de seu estado (para isso basta abrir o seu navegador de pesquisa e digitar “SESI + Estado onde reside”);

Nessa página, é necessário procurar pela modalidade “Ensino Médio”;

Caso o período de inscrição ainda não tenha sido fechado, irá aparecer a opção para realizar a inscrição do aluno;

O responsável deverá preencher toda a ficha de inscrição disponibilizada no site e concluir a sua inscrição.

Inscrição SESI – Infantil

O processo de inscrição para os alunos que estão iniciando na educação infantil também é parecido com o processo de inscrição dos tópicos anteriores. Sendo assim, para inscrever o aluno na modalidade de ensino infantil é necessário que o pai ou responsável:

Acesse a página inicial do SESI de seu estado (basta abrir o seu navegador de pesquisa e digitar “SESI + Estado onde reside”);

Nessa página, é necessário procurar pela modalidade “Ensino Infantil” ou “Educação Infantil”;

Caso o período de inscrição ainda não tenha sido fechado, a opção para realizar a inscrição do aluno irá aparecer;

O responsável deverá preencher toda a ficha de inscrição disponibilizada no site e concluir a sua inscrição.

Também é possível buscar por vagas remanescentes para essa modalidade, mas como citamos nos outros tópicos, a vaga não é garantida nessa forma, e o aluno pode ficar sem vaga para aquele ano letivo.