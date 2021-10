Comprar online se tornou uma das formas de compra preferida pelos consumidores, que podem comprar em lojas de todo o mundo sem ter que sair de casa, com a garantia de que o produto chegará em sua casa de forma segura e rápida. Além da praticidade de comprar online, na maioria das vezes os produtos vendidos em lojas online são mais baratos do que os vendidos em lojas físicas. Nesse post você vai saber se Shein é Confiável.

Por conta da praticidade das vendas online, atualmente existem diversas plataformas de venda especializadas em vendas de produtos do exterior de forma mais barata, como é o caso da Shein.

Shein é confiável?

A Shein é uma loja online que trabalha com produtos internacionais. No site ou aplicativo da Shein o cliente pode comprar roupas na China e em outros países, e mesmo com a taxa de frete, muitas vezes essas peças de roupa acabam saindo mais barato do que se fossem compradas no país.

A plataforma é usada por milhares de consumidores brasileiros, sendo considerada segura pelos consumidores. Além dos certificados de segurança do site, a plataforma possui um histórico de compras seguras, e o cliente também pode optar por pagar uma taxa no momento da compra, para garantir que caso o produto não chegue ele receba seu dinheiro de volta. Veja como saber se Sempre Magazine é confiável.

Por que a Shein é confiável e segura?

A plataforma Shein possui alguns certificados de segurança, como o certificado SSL, todos esses certificados garantem a privacidade de dados e segurança do usuário. Além disso, os produtos da Shein são de produção própria, o que garante que a plataforma entregará o produto ou então irá remunerar o cliente. Muitas pessoas têm dúvidas quanto a confiabilidade da Shein, mas a loja possui uma boa reputação no site Reclame Aqui.

Shein Reclame Aqui

Na hora de realizar compras, principalmente na internet, os clientes geralmente têm dúvidas quanto a confiabilidade do site. Por isso, quando um cliente deseja verificar a confiabilidade de uma loja ou marca, ele pode verificar a reputação da loja ou marca diretamente na plataforma do Reclame Aqui, uma plataforma exclusiva para o registro de reclamações e soluções entre clientes e comerciantes. É só clicar aqui.

A plataforma Reclame aqui reúne dados de reclamações sobre milhares de lojas e marcas, assim o cliente pode verificar a reputação do local antes de realizar uma compra. Na plataforma os clientes realizam reclamações e aguardam por soluções das empresas envolvidas, sendo que quanto maior o índice de resposta melhor a reputação da empresa. A Shein possui uma boa reputação no Reclame Aqui, com mais de 70% das reclamações respondidas.

Sobre a Shein

A Shein é uma empresa do ramo da moda que produz roupas, originada na China e que atualmente envia seus produtos para outros países, como o Brasil. As roupas se destacam por ter um baixo custo, e mesmo com o frete internacional acabam saindo até mais baratas do que algumas roupas produzidas no Brasil. Os pedidos comprados têm um prazo médio de 45 dias para chegarem ao Brasil, mas geralmente chegam antes desse prazo.