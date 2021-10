Diversas lojas vêm criando clubes de vantagens para seus clientes, assim os clientes podem obter descontos e condições especiais para comprar com aquela loja ou marca. Os clubes são dos mais variados tipos de produtos, que vão desde alimentos até eletrodomésticos, como é o caso do Shopclub. Más será que Shopclub é Confiável?

O preço dos eletrodomésticos está cada vez maior, e muitas pessoas que precisam de itens essenciais, como geladeiras, precisam pesquisar muito na hora de comprar. Para facilitar a vida do consumidor, foi criada a plataforma Shopclub, a plataforma ideal para quem quer comprar eletrodomésticos de qualidade com um preço acessível e muitos descontos.

Shopclub é confiável?

Muitas pessoas ficam em dúvida se a plataforma Shopclub é realmente confiável, afinal os preços dos produtos da plataforma são bem abaixo dos preços de mercado. Além disso, para poder visualizar o preço de um produto é necessário realizar um cadastro no site, criando uma conta ou entrando com sua conta de e-mail ou facebook.

No entanto, os baixos preços praticados pela Shopclub são explicados pelo fato de que a plataforma vende produtos da Electrolux e Continental diretamente da fábrica, assim eles são menores que os praticados por outras lojas revendedoras. Para realizar o cadastro no site, no entanto, o cliente precisa cumprir alguns requisitos. Saiba também se Shein é Confiável.

Por que o Shopclub é confiável e seguro?

O Shopclub nada mais é do que um clube de compras da Continental e Electrolux, que oferece preços especiais por trabalhar com produtos diretamente da fábrica. Para poder se cadastrar na plataforma é necessário que o cliente tenha um código (que deve ser fornecido por alguém que trabalhe na Electrolux) ou então cadastrar a empresa onde trabalha no clube de compras (o cadastro é gratuito), pois o site não aceita cadastros sem esse código.

Por esses motivos, a plataforma Shopclub é considerada confiável pelos consumidores que compram através do clube de compras, além de possuir uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui, com um ótimo índice de soluções para os problemas apresentados pelos clientes.

Shopclub ReclameAqui

Quando um cliente deseja saber se determinada loja ou empresa é confiável, ele pode recorrer a plataforma Reclame Aqui. A plataforma é composta por reclamações de clientes e por respostas das lojas que receberão reclamação. Com esses dados a plataforma calcula a reputação da empresa, e indica se uma empresa ou loja é confiável ou não.

A Shopclub possui uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui, sendo que todas as reclamações realizadas para a loja foram respondidas, com uma alta taxa de clientes satisfeitos com a solução proposta pela loja. Confira clicando aqui.

Sobre a Shopclub

A Shopclub é uma plataforma que funciona como um clube de compras online do Grupo Electrolux, vendendo produtos da Continental e Electrolux a preço de fábrica, com preços bem abaixo dos praticados no mercado.

Na plataforma o cliente conta com opções seguras de pagamento, condições especiais de parcelamento, além das diversas ofertas com descontos exclusivos. A plataforma Shopclub entrega compras para todos os locais do país, com opção de frete grátis para alguns locais do país.