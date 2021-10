As compras online vem se tornando a opção preferida de compras de muitos consumidores, por conta de toda a praticidade que esse tipo de compra traz: o cliente compra e recebe seu produto sem precisar sair de casa, podendo comprar desde roupas até fazer compras em supermercados. Nesse post você vai saber se Shoptime é Confiável.

Além de toda a praticidade oferecida pelas compras online, é comum que os produtos vendidos em lojas online sejam mais baratos do que os vendidos em lojas físicas. Por isso, diversas plataformas de compra e venda digital vêm sendo lançadas, como é o caso da Shoptime.

Shoptime é confiável?

A Shoptime é uma empresa especializada em vendas de produtos de diversos lojistas parceiros, uma plataforma que reúne uma variedade de produtos em um único lugar. Por trabalhar diretamente com produtos de lojistas parceiros e reunir diversos produtos em uma única plataforma, muitos consumidores se perguntam se a plataforma é realmente confiável. Veja também se Shopclub é Confiável.

A Shoptime possui um histórico de reputação muito bom com seus clientes, sendo considerada pelos clientes uma empresa confiável. Sendo considerada hoje como um dos maiores sites de varejo online do país, a Shoptime também oferece uma plataforma de atendimento digital e por telefone, para dar ainda mais segurança para as compras realizadas no site.

Por que a Shoptime é confiável e segura?

A Shoptime foi fundada ainda na década de 90, possuindo também um canal de televisão onde os produtos são anunciados pelos vendedores. Por ser hoje um dos maiores sites de varejo do país, a Shoptime é considerada uma plataforma segura para que o cliente realize suas compras sem se preocupar com o recebimento de sua encomenda ou com problemas com o pagamento.

Confira: Se Shopclub é Confiável, e também se Shein é Confiável.

Shoptime ReclameAqui

A plataforma Shoptime possui uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui. Sempre que um consumidor deseja saber a opinião de outros consumidores sobre determinada marca ou empresa, ele pode recorrer a plataforma Reclame Aqui, uma plataforma que reúne a opinião e a reclamação de milhares de consumidores. Para conferir é só clicar aqui.

Na plataforma os clientes podem realizar reclamações sobre determinada marca ou empresa, e aguardar a solução proposta pela empresa. Quanto melhor ou mais rápida a solução, melhor a reputação da empresa, e mais confiável ela tende a ser. A Shoptime está cadastrada no Reclame Aqui há quase 20 anos, possuindo hoje mais de 14 mil reclamações realizadas, sendo que sua taxa de resposta e resolução é de 97,5%, um valor de excelência para as lojas do ramo de vendas.

Sobre a Shoptime

A Shoptime inicialmente era um canal de televisão onde os produtos de varejistas parceiros podiam ser vistos por diversas pessoas e vendidos para diversas localidades. Com o crescimento das vendas digitais, foi criada a plataforma Shoptime, que reúne em uma única plataforma centenas de produtos dos mais variados vendedores, com preços especiais e condições de pagamento e entrega facilitados.

Caso o cliente precise de suporte para tratar sobre algum assunto relacionado com uma compra, a Shoptime disponibiliza também uma central de atendimento para atender seus clientes, trazendo ainda mais segurança para a compra.