O SIGEDUCA 2022 é um sistema que teve sua criação no estado do Mato Grosso, com o propósito de capacitar servidores públicos que trabalham na área da educação. Atualmente a criação de sistemas para facilitar o trabalho das pessoas nas mais diversas áreas é algo recorrente, tendo em vista o benefício que o SIGEDUCA 2022 mesmo nos proporciona.

Porém podemos observar que por mais que a utilização desses meios esteja sempre crescendo, ainda há trabalhadores que não souberam se adaptar a esses novos recursos e possuem a necessidade de se atualizarem para poderem utilizar tais sistemas.

O Objetivo da criação deste sistema é que servidores públicos, podendo ser diretores, professores, secretários das escolas e técnicos administrativos, possam estar atualizados, assim como capacitados para que possam saber ministrar todos os procedimentos que o sistema do SIGEDUCA 2022 oferece.

Como Funciona?

Estando disponíveis para vários servidores em alguns determinados polos de atuação no Estado do Mato Grosso, o sistema promove a capacitação dos servidores públicos para que os mesmos aprendam e saibam como funciona todo o sistema. A formação oferecida a todos os servidores públicos que atuam na área escolar já se encontra em sua terceira turma.

Tal curso tem como base de proposta que os funcionários aprendam sobre o sistema e também saibam como operá-lo para que os ajudem a trabalhar com a gestão da administração dentro das escolas e as secretarias de educação.

SIGEDUCA Inscrições

Todos os servidores que possuem a necessidade de passar por esse processo de capacitação devem ficar atentos aos prazos para poderem se inscrever no curso dentro do período proposto. Antes de realizar o acesso ao site do SIGEDUCA 2022, é necessário que os funcionários públicos façam suas inscrições dentro do portal do aluno.

Após ter realizado seu cadastro no portal do aluno, você poderá acessar o site do SIGEDUCA 2022 da seguinte forma:

Primeiramente você deve acessar o site oficial do SIGEDUCA;

Depois você deverá informar seu login juntamente com a senha anteriormente cadastrada;

Também será preciso informar o código de segurança que irá aparecer na tela;

Por fim, você só precisará clicar em “Entrar”.

Caso você não se lembre da senha cadastrada, você terá que procurar pela opção “Esqueci minha senha” para poder trocá-la.

SIGEDUCA Portal do Aluno

O Portal do Aluno é o local em que o estudante terá que se cadastrar de maneira online para poder participar da capacitação oferecida. Assim, se você não sabe como realizar tal cadastro, basta seguir os seguintes passos abaixo que iremos lhe mostrar de maneira fácil e simples como se cadastrar:

Primeiramente você deverá realizar o acesso na página do SIGEDUCA;

Logo depois você deverá procurar pela opção “Criar usuário”;

Depois você deverá informar todos os dados pessoais que serão solicitados;

Por fim, você só deverá clicar em “Confirmar”.

SIGEDUCA Login

Após a realização do cadastro, cabe aos servidores realizarem seu login para poderem acessar o sistema. Lá os servidores poderão acessar o curso referente a capacitação para aprenderem a respeito da orientação, aprendizado e as informações a respeito das atualizações nas normas.