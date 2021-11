O Simples Nacional é uma categoria de empresa que está presente na vida da maioria dos empresários. Porém, no longo prazo acabar atrasando este tipo de questão pode ter grandes problemas para sua empresa, gerando inclusive multas para a mesma. Portanto desenvolvemos esse guia onde você irá compreender mais sobre o Simples Nacional Boleto e como funciona esse mesmo.

Saiba que aqui ensinaremos o passo a passo deste processo, assim não terá nenhuma dúvida relacionada a isso. Além disso, saberá como tirar e pagar boleto do simples em atraso de forma rápida e eficiente apenas segundo nossas orientações.

Finalmente, encerraremos o texto falando sobre como consultar declaração anual do simples nacional. Por esse motivo é importante que acompanhe o processo para entender por completo como fazer este procedimento.

Como Tirar o Simples Nacional Boleto

Se estiver se questionando como tirar boleto do Simples Nacional pode seguir o passo a passo abaixo, para está questão:

É necessário que vá até o site da Receita, no PGDAS (acesse aqui);

Na parte superior direita acesse o seu login;

Com ajuda do seu certificado digital conseguirá emitir os dados sobre como obter a fatura;

Em seguida, basta escolher o seu método de pagamento, e assim logo ficará por dentro dos seus deveres.

2ª Via MEI

Obter a 2ª via é bastante simples e se você for MEI precisa seguir o passo a passo abaixo. Permitindo assim que fique por dentro de seus débitos, evitando qualquer tipo de dor de cabeça no futuro para você ou para sua empresa, assim sendo:

É necessário que vá até o portal do empreendedor que pode ser acessado facilmente;

Em seguida, procure a alternativa especificada com Serviços;

Logo, vá até Já sou que se encontra na parte superior direita;

Encontrará diversas opções onde deverá selecionar “Pague sua contribuição MEI”;

Porém escolha o boleto de pagamento:

Finalmente insira o seu CNPJ, assim como os caracteres ou senha que precisa inserir e seu boleto será finalmente gerado.

Como Pagar simples nacional boleto em atraso

Se estiver pensando em como tirar e pagar boleto do Simples em atraso o processo é exatamente igual ao que mencionamos anteriormente nos itens prévios.

Assim, saiba que conseguirá realizar o seu pagamento a partir da forma que desejar melhor, permitindo que fique completamente protegido e livre de qualquer uma inadimplência.

Finalmente, se estiver se preocupando em como consultar declaração anual do Simples Nacional terá que seguir os passos exemplificados abaixo:

Ir até esse site (o mesmo onde pode consultar a declaração transmitida);

Selecione a opção de SIMEI – Serviços;

Posteriormente consulta declaração transmitida;

Insira o código de acesso;

Digite seu CPF ou CNPJ, além dos caracteres especiais;

Após coloque o seu título de eleitor ou número o recibo do Imposto de Renda caso ainda não tenha o código de acesso;

Finalmente, obterá uma lista com as declarações previamente transmitidas, onde verá os valores e conseguirá imprimi-las.