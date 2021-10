Comprar pela internet tem se tornado uma prática muito recorrente entre os consumidores que buscam por descontos e preços especiais. A maioria dos produtos anunciados na internet têm um preço menor do que nas lojas físicas, o que chama atenção dos consumidores. Atualmente existem lojas especializadas de produtos com descontos e condições facilitadas de pagamento. Abaixo vamos saber se Sou Barato é confiável.

No entanto, alguns preços são tão abaixo do mercado que fazem o cliente desconfiar da confiabilidade daquele site, pois não é incomum sites serem feitos para golpes de compras online. Para garantir a sua segurança no momento da compra, o cliente pode se atentar a alguns fatores para saber se o site é confiável ou não, como a reputação do site na plataforma Reclame Aqui ou a presença dos certificados de segurança.

A recomendação geral é que antes de fazer uma compra, principalmente as de grande valor, o cliente verifique a confiabilidade do site e procure por relatos de outros clientes que já compraram naquele site.

Sou Barato é confiável?

Cada vez mais aumenta o número de plataforma que reúne diversos modelos de produtos por preços abaixo do mercado. Seja por conta de grandes descontos, cashbacks ou condições especiais de pagamento, sites como o Sou Barato podem deixar clientes com o ‘pé atrás’, por conta do medo de sofrer golpes.

A boa notícia é que o site Sou Barato possui uma ótima reputação na plataforma Reclame Aqui, além de ser indicado por clientes que já fizeram compras anteriormente no site. Confira se Shoptime é Confiável, e também se Shopclub é Confiável.

Por que a Sou Barato é confiável e segura?

O principal motivo pelo qual o site Sou Barato é considerado Seguro é por conta da reputação que possui na plataforma Reclame Aqui. Como iremos explicar no decorrer do texto, essa plataforma indica que o site é seguro quando ele possui uma boa reputação, além disso o cliente pode ver relatos de clientes que compraram naquele mesmo site e as principais reclamações relacionadas com a compra, como atrasos na entrega, problemas com a qualidade do produto e similares.

Sou Barato Reclame Aqui

Como citamos anteriormente, uma das formas usadas para saber se um site é confiável para uma compra é olhando sua reputação na plataforma Reclame Aqui, para isso é só clicar aqui. Isso porque nessa plataforma estão reunidas as principais empresas e lojas do país, e nessa plataforma os clientes podem realizar reclamações e as lojas e empresas têm que entrar em contato para propor soluções.

Quanto maior o índice de resposta de uma empresa e maior a taxa de solução que ela propõe, melhor a sua reputação, pois isso significa que a compra é segura e o cliente tem uma maior garantia de que seu problema será avaliado e resolvido.

O site Sou Barato possui uma taxa de resposta de mais de 98%, na prática a cada 100 reclamações realizadas, mais de 98 são ouvidas e resolvidas. Além disso, o site possui uma reputação com nota 8,6, uma nota que confere uma ótima reputação que poucos sites possuem. Saiba também se King Shoes é Confiável.

Sobre a Sou Barato

A plataforma de vendas Sou Barato possui um enorme catálogo de produtos vendidos pelo site com preços exclusivos e abaixo do mercado. Na página inicial do site o cliente encontra mais informações acerca da loja, além de saber como funciona o cartão da loja e tudo que é necessário para efetivar sua compra.