Buscando formas de utilizar o Synapcom Rastreamento? Para você que comprou um produto em uma das lojas parceiras da Transportadora Synapcom, abaixo você vai conhecer o passo a passo para rastrear e claro, entender melhor como funciona esta empresa. Vamos lá!

Synapcom Rastreamento

Neste último ano, quantas compras online você fez? Segundo dados oficiais feitos por diversas agências de marketing digital no mundo, o número de compras feitas através dos comércios virtuais nunca foi tão grande.

Com todo esse crescimento, milhões de novos usuários só no Brasil passaram a comprar de forma 100% online. Entretanto, esse grande número de compras afetou drasticamente a forma de transporte de produtos que, em um pequeno período de tempo, entrou em “colapso”.

No entanto, esse problema foi bom, pois, através dele, não só as lojas virtuais e físicas, mas principalmente as transportadoras, passaram a investir ainda mais em sua estrutura logística e de transporte.

Dentro dessa melhoria, a Synapcom ganhou muito destaque entre as grandes varejistas do mercado. Dessa forma, as chances de você utilizar a Synapcom são grandes ao comprar nas maiores lojas virtuais do Brasil.

Como Funciona a Synapcom Rastreio?

Comprou em uma das parceiras da Synapcom e agora deseja rastrear o seu pedido? Antes de mais nada, é importante saber que em muitas lojas no Brasil, a mesma disponibiliza em seu site e aplicativo uma plataforma para você estar sempre por dentro de atualizações do seu pedido.

Todavia, caso a empresa que você efetuou a compra não tenha essa ferramenta, não tem problema. Pois, através da própria Synapcom, você consegue efetuar essa consulta de forma rápida, fácil e segura.

Leia também: Como é o rastreio na Texlog Rastreamento, e o passo a passo para TransLaguna Rastreio.

Synapcom Rastrear Código

Com a finalidade de rastrear o seu pedido através da Synapcom, a empresa oferece toda atualização através do e-mail.

Ao acessar o seu e-mail, procure por um e-mail da Synapcom e clique no link presente neste e-mail. Assim que clicar no link, a empresa vai pedir que você informe o código de rastreio do produto que, além de ter na nota fiscal, a própria Synapcom envia para você no e-mail.

Por fim, ao clicar em “Rastrear” você terá todas as informações referente ao seu produto, desde o seu status atual até o local exato onde ele se encontra.

Synapcom Rastreamento Telefone

Caso você não tenha recebido nenhum e-mail da empresa, a mesma também disponibiliza um telefone exclusivo para seus clientes. Basta ligar para: (11) 3059-4022.

Através desse número, além de fazer reclamações e tirar possíveis dúvidas, você também consegue ter informações sobre o seu produto.

Neste momento, é importante informar alguns dados padrões, como é o caso do seu CPF e o Código de Rastreio do produto. Além disso, você também pode optar pelo Chat Online da empresa, clicando aqui.

Sobre a Synapcom

A Synapcom é uma empresa voltada exclusivamente para oferecer serviços de transporte e logística para os principais e-commerce do Brasil. Em outras palavras, a empresa não apenas entrega o produto para o cliente do e-commerce, mas cria toda a logística e atendimento ao cliente para a mesma.

Oferecendo este serviço, a Synapcom vem se tornando líder em sua área de atuação nas principais regiões do país.

Veja também: Samsung Rastreamento, e saiba como rastrear seu produto.