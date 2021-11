Um dos canais de televisão mais escolhidos para assistir comendo uma pipoca. O Telecine apareceu com o objetivo de apresentar filmes que já não estão mais em cartaz no cinema. Sendo assim, se você é amante de bons filmes e adora passar o seu tempo de lazer assistindo o Telecine, mas precisa do telefone da empresa, continue a leitura do texto.

Agora não só como Rede de Televisão, o Telecine também é um serviço de Streaming, tal como Netflix, Amazon Prime e Globo Play. Isto é, agora você pode assistir o que quiser na hora que preferir. Ou seja, para quem é amante do Telecine canal de Televisão, talvez ame esse fato.

Qual o Número de Telefone Telecine

Em primeiro lugar, caso você tenha se interessado pelos serviços Telecine, é um ótimo momento para saber como entrar em contato com a empresa para tirar dúvidas ou contratar o serviço. Para isso, basta ligar:

4003-8003

Em segundo lugar, se você já é cliente Telecine e precisa entrar em contato com a empresa, seja para tirar dúvidas, ou para reclamar de cobranças indevidas, ligue:

4003-8000

Como Entrar em Contato com a Telecine

Os serviços de Rede de Televisão, e agora, principalmente de Streaming estão muito presentes na nossa realidade atual. É muito incomum você encontrar alguém que não assine um serviço ou que não se importe em não ter. Além disso, a empresa faz parte da

Globo, uma das maiores redes de televisão do Brasil, o que indica que é provável que o serviço seja de qualidade e confiável de ser contratado.

Sendo assim, caso você não fique sem essa programação de lazer é importante que você saiba como entrar em contato com a empresa. Sendo assim, confira os outros meios de contato abaixo:

Chat Telecine

Em resumo, o Telecine possibilita atendimento via Chat. Para isso, basta acessar a página da Central de Ajuda da Empresa, clicar no ícone azul no canto direito na parte de baixo da página, e começar a digitar a sua mensagem.

Telefone WhatsApp Telecine

Infelizmente o Telecine não proporciona para os clientes atendimento via WhatsApp.

Telefone SAC Telecine

Se você apresentou alguma dúvida sobre o processo de contratação, formas de pagamento, ou como funciona a plataforma do Streaming, você pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao consumidor. Ou seja, para entrar em contato com o SAC, basta utilizar o número abaixo:

4003-8003

Telefone Ouvidoria Telecine

O Telecine infelizmente não possui atendimento por Ouvidoria. Sendo assim, caso você tenha algum problema e não conseguiu a ajuda que precisava a partir dos outros canais de atendimento, terá de recorrer à meios externos de assistência, como o Reclame Aqui.

Leia Também: Como entrar em contato com o Ifood telefone e como entrar em contato com a Rappi telefone, e resolver suas dúvidas.

Reclamação Telecine – Como fazer

Para finalizar, se você possui alguma reclamação para fazer dos serviços prestados pela rede Telecine, você pode ligar para a empresa utilizando um dos números acima, ou relatar o seu caso no Reclame Aqui. É importante saber que a empresa responde e soluciona pelo menos metade das reclamações, no entanto ainda tem a nota média ruim.