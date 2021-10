Uma das empresas mais valiosas do mundo chegou ao Brasil no ano de 2014 com e-commerce de livros e em 2017 passou a vender todo o tipo de produto. A Amazon Brasil é uma empresa diversa que está sempre buscando inovar diante das necessidades de seu público. Sendo assim, caso você queira entrar em contato com a empresa ao longo do texto iremos informar qual o telefone Amazon Brasil e como entrar em contato.

Quem nunca conheceu alguém que fazia a festa na semana Book Friday da Amazon. A empresa que iniciou com a venda de livros no Brasil cresceu e ganhou o coração de muitos brasileiros. Atualmente é possível comprar produtos de diversos departamentos, desde roupas até eletrodomésticos. Se você é cliente Amazon Brasil e vive acompanhando as promoções, é de extrema importância saber como entrar em contato com a empresa.

Qual o Número de Telefone da Amazon Brasil

Em primeiro lugar, se você gostaria de tirar alguma dúvida, cancelar pedido, solicitar informações sobre o Rastreamento Amazon ou compras, ligue para o número: 0800 038 0541

Como Entrar em Contato

Em segundo lugar, a Amazon oferece, além de canais de atendimento via telefone, outras formas de entrar em contato. Confira a seguir:

Chat Amazon Brasil

De forma breve, caso você esteja buscando atendimento da empresa, mas prefere não falar por ligação telefônica. Está com sorte, pois o principal canal de atendimento da Amazon Brasil é o atendimento por Chat.

Sendo assim, para acessar basta entrar na página “Fale Conosco” do site da Amazon, acessar a sua conta, e escolher qual a opção que você gostaria de acessar, preencha as informações necessárias e escreva a sua mensagem.

Nessa página é possível acessar diversas informações como tirar dúvidas sobre seus pedidos, dispositivos Amazon, Kindle e outras ferramentas, e informações sobre a Amazon Prime.

WhatsApp

Não é possível entrar em contato com a Amazon por meio de número de WhatsApp, já que a empresa não disponibiliza atendimento por essa forma de contato.

SAC Amazon Brasil

Para entrar contato com o SAC, basta utilizar os números de assistência apresentados acima.

Ouvidoria Amazon Brasil

A Amazon Brasil não possui atendimento por canal de Ouvidoria. Sendo assim, caso você esteja tendo problemas com o atendimento pelos outros meios de comunicação, como insatisfação no atendimento ou não resolução do problema, será necessário entrar em contato com um canal de atendimento ao consumidor.

Reclamação Amazon Brasil – Como fazer

Para finalizar, na possibilidade de nenhuma das formas de atendimento resolverem seu problema de forma satisfatória, entre em contato com o SAC e informe o ocorrido. No entanto, na possibilidade de mesmo assim o problema não ser resolvido utilize a plataforma Reclame Aqui e escreva seu relato. A empresa tem uma boa avaliação de resposta, então é possível que assim eles resolvam seu problema.

Lembre-se, nunca deixe de reclamar sobre um atendimento malfeito, é sempre importante que a empresa tenha noção do desagrado com o canal. Em outras palavras, seu retorno à empresa e ao público pode auxiliar com a melhoria do suporte, e com a confiabilidade que o cliente terá com a empresa.