O Banco do Brasil é um dos bancos mais conhecidos e antigos do país, com agências espalhadas por todo o país, oferecendo diversos serviços para os clientes, além dos serviços convencionais de investimento, cartões de crédito, conta corrente e conta poupança. E para serviços que não seja presencial, você ainda conta com o Telefone Banco do Brasil.

Para facilitar e agilizar o atendimento do cliente, o Banco do Brasil disponibiliza diversos canais de atendimento para que o cliente possa entrar em contato e resolver problemas relacionados a atualizar boleto Banco do Brasil, conta corrente, poupança, cartões e outros serviços oferecidos pelo banco.

Além disso, também há a opção de atendimento presencial diretamente em uma agência bancária do Banco do Brasil.

Telefone Banco do Brasil 4004

Uma das principais formas de atendimento disponibilizadas Pelo Banco do Brasil é o telefone da central de atendimento telefônico, através do telefone 4004 0001 (para quem mora em capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (para quem mora nas demais localidades) ou 0800 729 0088 (para portadores de deficiência auditiva).

Central de Atendimento

O Banco do Brasil disponibiliza uma central de atendimento através do telefone para que o cliente possa receber atendimento diretamente de um atendente. Para entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil o cliente deve:

Ligar para o telefone da Central através do número 4004 0001 (caso more em capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (caso more nas demais localidades) ou 0800 729 0088 (para portadores de deficiência auditiva);

Enviar uma mensagem para o WhatsApp da Central de Atendimento.

Chat Banco do Brasil

Outra forma simples de receber atendimento no Banco do Brasil é através do chat da Central de Atendimento, disponível neste link ou no aplicativo do banco. Ao abrir o chat é necessário enviar de forma resumida o motivo da busca por atendimento e o atendente virtual iniciará o atendimento. Para atendimentos de problemas mais complexos, o cliente pode optar por outras formas de contato, como telefone.

WhatsApp Banco do Brasil

O Banco do Brasil também disponibiliza atendimento através do WhatsApp, basta que o cliente envie uma mensagem para o número (61) 4004 0001.

Através do WhatsApp o cliente recebe atendimento do atendente virtual do Banco do Brasil, e pode falar sobre serviços como cartões, faturas, contas e diversos outros.

SAC Banco do Brasil

O Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC do Banco do Brasil funciona 24h por dia, durante todos os dias da semana, e para entrar em contato com o SAC basta que o cliente ligue para o número 0800 729 0722.

No SAC o cliente recebe atendimento direto de um dos atendentes do Banco do Brasil, podendo tratar sobre diversos assuntos, como cartões, contas e similares.

Ouvidoria Banco do Brasil

Caso o cliente tenha solicitado algum serviço ou atendimento e não recebeu atendimento adequado pode entrar em contato com a Ouvidoria do Banco do Brasil para tratar sobre o problema.

Para entrar em contato com a Ouvidoria basta ligar para o número 0800 729 5678 ou 0800 729 0088 (caso possua deficiência auditiva).