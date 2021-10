Hoje em dia muitas das nossas compras são feitas através da internet. Desta forma, conseguimos equiparar a praticidade e facilidade de comparar preços, marcas, entre outros detalhes sem ter a necessidade de sair em casa. É justamente por esse motivo que muitas pessoas acabam optando por fazer suas compras no Mercado Livre. Logo, é fundamental que, após certos episódios ou dúvidas seja necessário entrar em contato com a empresa através do telefone do Mercado Livre.

Assim, conseguirá solucionar suas dúvidas, verificar questões específicas como o cartão Mercado Livre, entre outros muitos detalhes. Contudo, também há outras formas de entrar em contato sendo assim, é possível que saiba sobre o chat, telefone no whatsapp ou inclusive questões especificas que farão com que possa esclarecer suas dúvidas.

Telefone do Mercado Livre

O telefone do Mercado Livre pode ser usado pelos clientes para esclarecer questões sobre um potencial pedido, um pedido realizado, rastreamento Mercado Livre, entre outros detalhes. Logo, quando precisar entrar em contato para conversar um pouco mais ao respeito é uma excelente alternativa.

Assim, se precisar saber mais sobre alguma questão deverá ligar ao 0800 637 7246 e o 0800 650 2121 para quem é deficiente auditivo ou de fala. Porém, é fundamental que saiba que o seu contato deve ser entre segunda a sexta das 8 da manhã às 22h. E aos sábados das 8 da manhã às 20h.

Como Entrar em Contato

O Mercado Livre por ser uma empresa com nicho virtual muitos dos seus contatos e possibilidades de como entrar em contato com Mercado Livre são através deste método. Logo, basta entrar no seu login e falar mais sobre um pedido, sobre um produto, entre outros detalhes.

Chat do Mercado Livre

O chat do Mercado Livre é uma excelente alternativa para falar com um executivo de vendas através do seu computador ou do aplicativo. Basta entrar na aba de contato, posteriormente em Fale Conosco e especificar o motivo do seu contato, conseguirá acompanhar o passo a passo para solucionar suas questões.

Telefone WhatsApp do Mercado Livre

Para saber mais sobre o telefone WhatsApp do Mercado Livre para que entre em contato com a empresa da mesma forma como se fosse falar com o chat. Basta ir seguindo os passos que mencionamos anteriormente, mas com a opção de celular.

SAC Mercado Livre

Já que o Mercado Livre é uma plataforma virtual que permite que vendedores anunciem os seus produtos e eles mesmos fechem a compra muitas vezes há necessidade de uma intervenção do SAC Mercado Livre.

Para fazer isso pode entrar em contato a partir do telefone anterior ou por algum dos meios virtuais a empresa conta com funcionários qualificados para atender estas questões.

Confira Também: Qual o contato do Mercado Pago telefone, e como funciona para rastrear Mercado Envios.

Ouvidoria Mercado Livre

No quesito de ouvidoria Mercado Livre a empresa não disponibiliza um sérvio especifico para esta questão. Porém, a companhia conta com uma central de ajuda através das opções: ligamos para você, chat ou e-mail.

Reclamação – Como fazer

Finalmente, se estiver procurando saber mais sobre a Reclamação Mercado Livre deverá entrar em contato por um dos meios anteriores. Assim, descrevendo o que houve conseguirá ter acesso a uma solução tanto do vendedor, da mediação ou da empresa para receber o seu pergunto conforme esperado, devolução, reembolso, entre outros.