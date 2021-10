A Getnet é uma empresa do ramo da tecnologia que promete auxiliar na gestão de pagamento para a sua cadeia de negócios. Seja você dono de uma grande empresa ou de um pequeno empreendimento. Ou seja, se você esta buscando e ainda não encontrou o telefone Getnet, e não sabe como entrar em contato com a mesma, continue sua leitura que compilamos todos os contatos da empresa.

Antes de qualquer coisa, a instituição garante o aluguel de máquinas de cartão para grandes ou pequenas corporações. Sendo assim, se você tem um negócio e está pensando em investir em uma empresa com soluções para o gerenciamento dos pagamentos de sua loja, permaneça aqui para descobrir como entrar em contato com a empresa e tirar suas dúvidas.

Telefone Getnet

Primeiramente, se você quer entrar em contato com a Central de Relacionamento Getnet e pretende realizar uma ligação. Basta você ligar para o número informado para o seu tipo de região. Veja abaixo:

Capitais: 4002-4000

Regiões Metropolitanas: 4003-4000

Demais localidades: 0800-648-8000

Além disso, eles realizam atendimento 24H por dia. Então não se preocupe com o horário antes de fazer a ligação.

Não obstante, se você utiliza o Cartão Santander, ou é cliente do serviço do Santander Financiamento, saiba que a Getnet faz parte do grupo dessa mesma empresa. Então, se você confia, é cliente Santander e está satisfeito, então porquê não aderir a uma maquininha da Getnet entrando em contato com a mesma?

Como Entrar em Contato

Para entrar em contato com a empresa, você conseguirá utilizar a comunicação via telefone. Ou, enviar uma mensagem pelo site da empresa, através do formulário de contato.

Para fazer isso, basta acessar a página do Fale Conosco e deixar uma mensagem que eles retornam o contato. Todavia, fique atendo às suas informações. Preencha os campos de forma certa para você receber um retorno efetivo.

Isto é, ninguém entrará em contato com você se preencher as informações de forma incorreta. Melhor dizendo, nos campos de preenchimento você precisa colocar o seu exato número de telefone para contato. Além disso, é possível adaptar desde o melhor horário que eles podem entrar em contato até o assunto a ser conversado no atendimento.

SAC GetNet

Além disso, para conseguir atendimento do SAC Getnet você precisará entrar em contato com os números fornecidos anteriormente e pedir a solução para os atendentes a partir deles.

Leia também: Como entrar em contato pelo Mercado Pago Telefone, e tudo sobre o Telefone BMG

Telefone Ouvidoria Getnet

Na chance de você estar precisando se comunicar com a Ouvidoria, basta ligar:

0800 646 3404 – Esse número pode ser usado para todas as regiões

– Esse número pode ser usado para todas as regiões 0800 771 0301 – Ademais, em caso de deficiência auditiva e de fala, utilize esse número

No entanto, fique atento aos dias e horários de atendimento. Isto é, você só conseguirá falar com a Ouvidoria das 8:30 às 17:30, de segunda à sexta. E eles não atendem nos feriados.

Reclamação GetNet – Como fazer

De forma resumida, caso você queira fazer uma denúncia. A Getnet possui um canal para registros de atitudes antiéticos, desvios de conduta, relatos ou denuncia sobre a não observação de condutas éticas. Ou seja, para entrar em contato com o Canal de Denúncias, basta utilizar o número:

0800 602 1450

Por outra forma, você pode entrar no site do Contato Seguro e fazer a sua denúncia.