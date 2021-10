Hoje em dia é sempre bom termos serviços de streaming a nossa disposição. Desta forma conseguirá se entreter e passar bons momentos ao lado da sua família e amigos. Contudo, eventualmente existem perguntas ou questionamentos que precisam ser esclarecidos com a empresa. Assim, é possível entrar em contato quando for preciso, logo aqui informamos o telefone Globo Play.

Porém, ao abordarmos mais sobre como entrar em contato com a Globo Play é fundamental que entenda que este não é o único meio pelo qual pode fazer este processo. Logo, se precisar de alternativas mais dinâmicas ensinaremos como se conectar com o chat ou telefone whatsapp Globo Play.

Além disso, quando houver algum problema também é necessário abordar mais detalhes com o SAC Globo Play e caso isso não seja suficiente também a ouvidoria Globo Play. Finalmente, se o problema persistir muito provavelmente precisará ter informações ao respeito à reclamação Globo Play e como pode ser efetuada. Desta forma, pedimos que acompanhe a leitura para saber mais.

Qual o Número de Telefone Globo Play

Assim, se estiver procurando qual o número de telefone da Globo Play aqui temos mais dados sobre isso.

Logo, vale a pena discar ao 4003 – 8000 desde capitais e cidades metropolitanas. Porém, desde outras localidades é necessário que ligue ao 0800 – 881 – 8000.

O contato deverá ser programado para ser feito entre as 9h às 23h.

Como Entrar em Contato

Porém, é fundamental que saiba que existem outras formas para entrar em contato com a Globo Play. Portanto, acompanhe a leitura para saber mais detalhes ao respeito.

Chat Globo Play

Se o que procura é entrar em contato diretamente com a plataforma utilizando o computador deverá acessar ao site.

Logo, clique no ícone. Porém, antes disso é necessário preencher as informações do chat geral onde estará o seu nome, e-mail e assunto, na frequência conseguirá falar com um executivo.

Telefone WhatsApp Globo Play

Assim, os assinantes podem ter dúvidas relacionadas ao telefone de contato do WhatsApp do Globo Play.

Desta forma, conseguirá acrescentar a sua lista de contatos o (11) 4003 – 8012. E assim tirará suas dúvidas sobre como funciona o sistema.

Contudo, se você já for assinante há um contato específico para questões especializadas, basta adicionar o número (21) 99821 – 2619.

SAC Globo Play

Quando somos clientes de alguma empresa é possível que eventualmente acabemos encontrando algum problema. E desta forma, seja necessário fazer que nossa voz seja ouvida.

Portanto, se estiver procurando dados sobre o SAC Globo Play será necessário que ligue ao 4003 – 8000 desde capitais e regiões metropolitanas, desde outros locais 0800 – 881 – 8000.

Ouvidoria Globo Play

Porém, quando o SAC não desempenha um papel eficiente muitas vezes é necessário tornar o contato até a ouvidoria.

Portanto, se estiver procurando essa informação saiba que a empresa não conta com esta alternativa. Assim, deverá usar os canais que já conhece para fazer sua reclamação.

Reclamação – Como fazer

Por último, se busca saber mais sobre como fazer uma reclamação Globo Play é importante que o seu primeiro contato seja feito com um dos executivos. E, caso não tenha a resposta que precisa deverá prosseguir até o SAC.