A Natura é uma das maiores marcas de cosméticos brasileira, exala beleza, confiança e poder. Com aquisições de empresas renomadas fora do Brasil, a Natura domina o ramo da beleza no mercado brasileiro e ainda ganhou um espaço lá fora. Sendo assim, se você gostaria de entrar em contato com a empresa e não sabe como, continue a leitura do post que informaremos o telefone Natura.

Aceitação e confiança em si mesmo são um dos maiores benefícios do uso de maquiagens e produtos de cuidado com a pele. A Natura proporciona tudo isso e mais, a segurança de você estar usando produtos de qualidade e de produção nacional. Além disso, os benefícios que o autocuidado e o autoamor proporcionam para a gente não tem preço. Então, se você gostaria de entrar em contato com a empresa, veja abaixo como:

Qual o Número de Telefone Natura

Em primeiro lugar, se você é consumidor da marca e gostaria de entrar em contato com os canais de atendimento Natura para dúvidas sobre compras presenciais, ligue:

Para telefones fixos: 0800 11 55 66

Para celulares: 0300 711 55 66

No entanto, fique atento aos dias e horários de atendimento, que funcionam das 09h às 21h, segunda a sexta, e aos sábados das 9h às 15h, pelo horário de Brasília.

Como Entrar em Contato com a Natura

Em segundo lugar, a Natura fornece à suas consumidoras, consultoras e colaboradoras atendimento específico para cada perfil, como no caso quando é necessário solicitar uma 2ª via do boleto Natura, ou tirar dúvidas. Sendo assim, é importante que você saiba qual a melhor forma de contato para o seu perfil, e para o serviço que está procurando.

Ademais, a empresa fornece outros canais de comunicação além da ligação telefônica. Confira abaixo:

Chat Natura

Em resumo, se você está em busca de uma informação e não encontra, o Chat pode ser uma boa opção. A Natura promove o atendimento pelo Chat com a Assistente Virtual, Nat.

Para conseguir acesso, basta entrar na Central de Ajuda do site da empresa e pedir para falar com a Nat. Ao clicar você só vai precisar preencher as suas informações.

Telefone WhatsApp Natura

Ademais, caso você prefira uma forma de comunicação mais prática, confortável e direta, a Natura fornece atendimento pelo WhatsApp. Nesse canal você também conversará com a Nat. Dessa maneira, para você conseguir contatar basta salvar o número abaixo na sua lista de contatos:

+ 55 11 93036 0000

Telefone SAC Natura

Em resumo, a Natura fornece vários canais de atendimento, basta você identificar seu perfil em uma das opções abaixo e ligar.

Se você é consumidora Natura das lojas online e presenciais, ligue: 08000 11 55 66

Se você é consultora de beleza Natura: 0800 762 88 72

Para gerentes e líderes de negócios: 0800 773 00 13

Para colaboradores Natura:

0800 892 0958 (Suspeitas e Código de Conduta)

(Suspeitas e Código de Conduta) 0800 776 1620 (Dúvidas, Sugestões, elogios ou reclamações)

Telefone Ouvidoria Natura

A Natura fornece atendimento pelo Canal de Ouvidoria no site da empresa. Em resumo, o canal serve para vendas ou condutas irregulares acerca dos produtos Natura. Não importa se você é consultora ou não. Ou seja, basta você preencher um dos formulários do site e fazer a sua queixa.

Reclamação Natura – Como fazer

Você pode fazer reclamações para a empresa a partir dos números fornecidos acima ou através do contato com a Ouvidoria. Analise a melhor opção para o seu caso e relate em um dos canais de atendimento.