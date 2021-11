Qual o Telefone Netflix? Atualmente, a Netflix é uma das maiores plataformas de streaming do mundo, oferecendo filmes, séries e documentários para seus clientes. Entretanto, em meio a diversão e o lazer, também acontecem problemas e neste caso, a Netflix disponibiliza alguns meios de contato para você. Vamos lá!

Qual o Número de Telefone da Netflix?

Hoje em dia, para conseguir atender todos os seus clientes sem atraso e dando toda a atenção necessária, a Netflix disponibiliza 2 números para você cliente. Felizmente, ambos os números são 0800, o que facilita e muito na hora de efetuar uma ligação. Veja também como assinar Netflix Grátis.

Porém, o atendimento para a língua português (pt-br) não está aberto em tempo integral. Com isso, para você conseguir ter o seu atendimento, é de suma importância que você ligue entre as 08:00 às 23:00.

Telefone Netflix:

0800-887-0201

0800-761-4631

Chat pelo APP Netflix

Para quem está acostumado com a internet e a comodidade que a mesma oferece, muitas vezes ficar em uma linha telefônica pode ser um grande fardo. Neste caso, você pode optar pelo próprio Chat Online da Netflix.

Em suma, o Chat Online Netflix possui atendimento semelhante ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). A fim de ter acesso a este Chat, basta seguir o passo a passo completo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial do Netflix, clicando aqui;

Passo 2: Ao clicar no link acima, você será redirecionado para a página Help Netflix. Neste momento, clique em “Inicie um Bate-Papo”;

Passo 3: Por fim, selecione a opção “Diga-nos qual é o seu Problema” e escreva a sua mensagem.

Ouvidoria Netflix

Procurando pela Ouvidoria da Netflix? Infelizmente a empresa não possui este setor dentro da empresa. Mas como vou fazer minha reclamação?

Neste caso, caso o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) não funcione, você pode optar por outros métodos, como é o caso do Reclame Aqui, por exemplo.

Contato da Netflix Telefone

Como mencionado anteriormente, a Netflix possui dois contatos ativos via telefone para falar com você cliente:

Antes de entrar em contato, primeiro verifique o horário, pois, você só será atendido entre as 08:00 às 23:00, sempre no horário de Brasília. Saiba como entrar em contato com Telefone Globo Play, e como emitir a Fatura Net Online.

Redes Sociais Netflix

As redes sociais também servem como um canal de comunicação? Hoje em dia, as Redes Sociais oficiais da Netflix não são úteis para quem busca fazer uma reclamação, por exemplo.

Neste caso, ela é recomendada para quem quer ficar sempre atento a lançamentos que estão chegando e claro, a filmes e/ou séries que serão excluídas da plataforma Netflix.

Reclamação Netflix

Ok, se a rede social não funcionar, posso utilizar para reclamar? Além do telefone e do próprio chat online, você também pode utilizar meios externos à empresa, como, por exemplo, a plataforma do Reclame Aqui.

Como fazer isso? Acesse o site oficial do Reclame Aqui, clicando aqui. Em seguida, pesquise por Netflix e para finalizar, basta clicar em “Reclamar” no canto direito da sua tela.

Até o momento, a Netflix possui 3402 reclamações e 100% delas respondidas pela empresa.